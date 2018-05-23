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原產國標註台灣 無印良品上海遭罰95萬

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基隆聯合婚禮 送浪漫麗星郵輪蜜月

發稿時間：2018/05/23 16:11

最新更新：2018/05/23 16:48

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基隆市聯合婚禮6月29日將在潮境公園舉行，24日起開放報名，限額30對，基隆市長林右昌（中）23日歡迎市民報名參加，其中5對新人還有機會免費搭郵輪度蜜月。中央社記者王朝鈺攝　107年5月23日基隆市聯合婚禮6月29日將在潮境公園舉行，24日起開放報名，限額30對，基隆市長林右昌（中）23日歡迎市民報名參加，其中5對新人還有機會免費搭郵輪度蜜月。中央社記者王朝鈺攝　107年5月23日

（中央社記者王朝鈺基隆市23日電）基隆市聯合婚禮6月29日將在潮境公園舉行，明天起開放報名，限額30對，其中5對新人還有機會免費搭乘麗星郵輪，共度浪漫蜜月，沒抽到的新人也享有5折優待。

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會表示，基隆是台灣的國際郵輪母港，市府一直在思考該如何利用國際郵輪特色，讓基隆成為甜蜜又浪漫的城市，這次的聯合婚禮想必會非常搶手，新人千萬不要錯過。

今年的聯合婚禮，市府特別選在面海背山的潮境公園舉辦，除有無敵海景為新人見證一生一世的愛情外，婚禮會場也將布置成時下最夯的海島婚禮風格，讓新人在美麗的景色下完成終身大事。

婚禮儀式結束後，也規劃由專業婚紗攝影公司在園內的打卡熱點，例如飛天掃帚、巨型竹椅等裝置藝術景點，為新人拍攝獨一無二的專屬婚紗照，讓參加的新人留下永恆的美好回憶。

此外，市府也提供掃地機器人等多項好禮贈送給新人，還有麗星郵輪等廠商大力贊助，慶安宮也加碼10台iPad供活動抽獎，共同為新人獻上滿滿的祝福。

市府表示，活動從明天起開放報名至6月11日止，只要男生年滿18歲、女生年滿16歲，男女有一方戶籍設在基隆市或是在基隆市工作就可參加，名額僅限30對，詳情可上「2018浪漫郵輪愛之船活動網站」（https://tinyurl.com/y8dcgfw3）查詢。（編輯：張芷瑄）1070523

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