大安水蓑衣復育 中市府：在地品種為原則

大安水蓑衣為台灣特有種，全台灣野生族群少於500株，列入保育類的植物，大安水蓑衣依棲地、外觀、開花期、結果與否，分為大安型與清水型，以大甲溪以北為大安型，大甲溪以南為清水型。（台中市議員王立任提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年5月23日

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市政府在清水高美濕地旁設置大安水蓑衣復育園區，卻移植大安區的大安型大安水蓑衣，有市議員憂心恐威脅在地的清水型大安水蓑衣。台中市農業局表示，將以復育在地為原則。



台中市議員王立任今天在台中市議會質詢時表示，大安水蓑衣為台灣特有種，全台灣野生族群少於500株，列入保育類的植物，大安水蓑衣依棲地、外觀、開花期、結果與否，分為大安型與清水型，以大甲溪以北為大安型，大甲溪以南為清水型。



王立任指出，市府為保育大安水蓑衣，在清水高美濕地旁建造一個保育園區，園區內理應復育在地的清水型品種，但卻要到大安區採集大安型的大安水蓑衣植株到園區復育，此行為如同引進外來種。



王立任表示，專家指出大安型具有有性及無性繁殖的特性，較只有無性繁殖的清水型有優勢，若園區的大安型的大安水蓑衣外溢到其他棲地，恐會威脅在地的清水型大安水蓑衣的生長，市府到底是復育推手還是保育殺手。



台中市農業局局長王俊雄表示，市府將以復育在地為原則，與專家學者討論合作，針對原先就存在高美濕地的「清水型水蓑衣」積極進行復育，並透過解說牌設置，作為全民環境教育園區。



農業局指出，依據農委會特有生物保育中心的研究記載，大安水蓑衣分成大安型及清水型，但都統稱為「大安水蓑衣」。(編輯：陳政偉/李亨山)1070523



