基隆圖書館首創App書城 百種雜誌看到飽

基隆市文化局首創圖書館App書城服務，民眾只要在文化局場域內以手機或平板下載HamiBook App，依步驟選擇「基隆市文化局數位閱讀」即可使用，內容豐富，也讓民眾閱讀更加便利。中央社記者王朝鈺攝 107年5月23日

（中央社記者王朝鈺基隆市23日電）基隆市文化局全國首創圖書館APP書城服務，民眾只要踏入文化局場域，以手機或平板下載App，就可閱讀高達180種期刊、8大報紙及各類電子書。



基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會表示，基隆除和台北市、新北市合作分享閱讀資源外，更進一步推出圖書館App書城服務，與過去傳統電子書服務方式不同，市民可透過數位行動載具閱讀更豐富資源，且不受借還限制，讓閱讀變得更加便利。



文化局圖書資訊科長鄭婕希指出，民眾只要進入文化局場域，以手機或平板下載HamiBook App後，跟著步驟打開GPS定位，選擇「基隆市文化局數位閱讀」即可使用，文化局並購置10台平板提供民眾押證借用。



鄭婕希說，電子書城內容琳瑯滿目，包含商業、理財、旅遊、流行、3C、科學、家庭等中文雜誌，還有部分日文雜誌，不但可保留24小時且不受份數限制，文化局與廠商簽約至明年4月，合約到期後將視使用情形再評估是否續約。（編輯：管中維）1070523