控提名黑箱 綠島鄉長退出國民黨

台東縣綠島鄉長鄭文仁（左）欲爭取連任但未獲黨內提名，23日與欲參選議員也未被提名的前台東縣衛生局長陳照隆（右）召開記者會，控訴國民黨台東縣黨部提名作業不公，並宣布退黨。中央社記者盧太城台東攝 107年5月23日

（中央社記者盧太城台東縣23日電）綠島鄉長鄭文仁、前台東縣衛生局長陳照隆今天宣布退出國民黨，2人指控年底選舉國民黨提名黑箱作業。對此，國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示遺憾，將繼續溝通。



繼太麻里鄉長程正俊日前退出國民黨後，鄭文仁、陳照隆下午召開記者會宣布退出國民黨，部分支持者也從綠島跨海到台東聲援。



鄭文仁說，他民國73年加入國民黨，已有34年的黨齡，選擇退黨是逼不得已，面對國民黨台東縣黨部未考量綠島民意，在下屆鄉長提名作業過程，不公不義，「文仁宣布退出國民黨，以示抗議及參選到底」。



鄭文仁表示，他繳了新台幣45萬元，參加國民黨內初選，台東縣黨部5月8日公布第一階段縣議員暨鄉鎮市長提名及核准名單，但名單沒有他。國民黨宣布第2階段名單在5月23日完成，但台東縣黨部20日舉辦「團結誓師」大會時，主持人竟然提前介紹綠島鄉長提名人是謝賢裕，縣議員提名人是李數奼，「不知道這2位提名人從何產生」。



鄭文仁細數他任內政績，包括綠島鄉圖書館改善工程、環島公路工程。他說，總統蔡英文日前視察綠島時，他也當面爭取公有菜市場和南寮環島公路改善等4大鄉民迫切工程。





原欲爭取代表國民黨參選綠島選區議員的前台東縣衛生局長陳照隆未獲提名，23日在記者會中控訴台東縣黨部提名作業不公，宣布退黨並怒撕黨證。中央社記者盧太城台東攝 107年5月23日

陳照隆則當場撕毀國民黨證，他說，高中時加入國民黨，已有51年黨齡，且還是終身黨員，一輩子都聽國民黨的話，「每次幫國民黨在綠島輔選，得票都超過9成」，竟然只因為是民進黨縣長選舉提名人劉櫂豪的親戚就被國民黨「染黑」，未被國民黨提名參選縣議員，「我決定參選到底」。



另外，現任太麻里鄉長程正俊接受中央社記者電話訪問時也證實已經退出國民黨，決定以無黨籍參選縣議員，他說，原本對政黨有所期待，但是太失望了，他要做「自由自在」的人。



國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，鄉鎮市長和縣議員的提名作業是由黨部9人提名小組無記名投票決定，絕對是客觀、公正、公平，對3人的退黨表示遺憾，將繼續溝通。（編輯：黃瑞弘）1070523