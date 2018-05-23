全國身障運動會 傅美慧挑戰鉛球4連霸

107年全國身心障礙國民運動會24日起將在嘉義市登場，苗栗縣代表隊中以左手練擲鉛球的傅美慧（右），將挑戰肢障類鉛球4連霸目標。中央社記者管瑞平攝 107年5月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）107年全國身心障礙國民運動會將在嘉義登場，苗栗縣代表隊129名選手將參加9項競賽，其中以左手練擲鉛球的傅美慧，將挑戰4連霸目標，備受矚目。



兩年一次的全國身心障礙國民運動會24日至27日在嘉義市舉行，苗栗縣長徐耀昌、教育處長徐永鴻今天在縣府大廳為苗栗縣代表隊授旗提振士氣，由山佳國小校長陳財喜接旗，並頒贈選手參賽經費，由總領隊苗栗縣肢體傷殘自強協會常務理事王封台代表接受。



縣府教育處指出，上屆賽事苗栗縣締造7金、11銀、5銅成績，今年選拔129名代表隊選手參加9項競賽，其中以傅美慧參加的肢障類鉛球、吳彩蓮參加的肢障類鉛球及鐵餅，以及國立苗栗特殊教育學校、苗栗國中、頭份國中等校參加的特奧保齡球、輪鞋競速、滾球等項目，最具奪金實力。



在苗栗國中服務的傅美慧是以左手練擲鉛球，在上屆全國身心障礙運動會擲出4.53公尺佳績，刷新全國紀錄，勇奪肢障女子鉛球金牌，完成3連霸。她說，今年將全力以赴，力拚達成4連霸目標。



徐耀昌期勉選手秉持運動家精神全力以赴，追求最高榮譽、為苗栗爭光，同時不忘叮嚀隊職員照顧好選手，尤其天氣炎熱、高溫，要適時補充水分、注意飲食衛生及安全。（編輯：陳政偉／黃于）1070523



