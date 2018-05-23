/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大創國巨和沛科技鬼蝠魟

原產國標註台灣 無印良品上海遭罰95萬

>rss

全國身障運動會 傅美慧挑戰鉛球4連霸

發稿時間：2018/05/23 18:09

最新更新：2018/05/23 18:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
107年全國身心障礙國民運動會24日起將在嘉義市登場，苗栗縣代表隊中以左手練擲鉛球的傅美慧（右），將挑戰肢障類鉛球4連霸目標。中央社記者管瑞平攝　107年5月23日107年全國身心障礙國民運動會24日起將在嘉義市登場，苗栗縣代表隊中以左手練擲鉛球的傅美慧（右），將挑戰肢障類鉛球4連霸目標。中央社記者管瑞平攝　107年5月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）107年全國身心障礙國民運動會將在嘉義登場，苗栗縣代表隊129名選手將參加9項競賽，其中以左手練擲鉛球的傅美慧，將挑戰4連霸目標，備受矚目。

兩年一次的全國身心障礙國民運動會24日至27日在嘉義市舉行，苗栗縣長徐耀昌、教育處長徐永鴻今天在縣府大廳為苗栗縣代表隊授旗提振士氣，由山佳國小校長陳財喜接旗，並頒贈選手參賽經費，由總領隊苗栗縣肢體傷殘自強協會常務理事王封台代表接受。

縣府教育處指出，上屆賽事苗栗縣締造7金、11銀、5銅成績，今年選拔129名代表隊選手參加9項競賽，其中以傅美慧參加的肢障類鉛球、吳彩蓮參加的肢障類鉛球及鐵餅，以及國立苗栗特殊教育學校、苗栗國中、頭份國中等校參加的特奧保齡球、輪鞋競速、滾球等項目，最具奪金實力。

在苗栗國中服務的傅美慧是以左手練擲鉛球，在上屆全國身心障礙運動會擲出4.53公尺佳績，刷新全國紀錄，勇奪肢障女子鉛球金牌，完成3連霸。她說，今年將全力以赴，力拚達成4連霸目標。

徐耀昌期勉選手秉持運動家精神全力以赴，追求最高榮譽、為苗栗爭光，同時不忘叮嚀隊職員照顧好選手，尤其天氣炎熱、高溫，要適時補充水分、注意飲食衛生及安全。（編輯：陳政偉／黃于）1070523

107年全國身心障礙國民運動會將於24日至27日在嘉義市舉行，苗栗縣長徐耀昌（前左2）、教育處長徐永鴻（前右）等人23日在縣府大廳為苗栗縣代表隊授旗，為選手加油。中央社記者管瑞平攝　107年5月23日107年全國身心障礙國民運動會將於24日至27日在嘉義市舉行，苗栗縣長徐耀昌（前左2）、教育處長徐永鴻（前右）等人23日在縣府大廳為苗栗縣代表隊授旗，為選手加油。中央社記者管瑞平攝　107年5月23日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP