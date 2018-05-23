鹹蛋黃殘留蘇丹紅工業染劑 雲檢詐欺起訴

雲林地檢署23日表示，去年知名糕餅業者被驗出月餅鹹蛋黃中殘留有害人體的工業染劑「蘇丹紅」，經查源頭蛋類來自雲林元長一處蛋鴨場，業者坦承在攪拌飼料時摻入，讓所產鴨蛋色澤紅潤、賣相佳。（專案小組提供）中央社記者葉子綱傳真 107年5月23日

（中央社記者葉子綱雲林縣23日電）去年台中驗出鹹蛋黃殘留蘇丹紅工業染劑，追查蛋類來自雲林，雲林地檢署偵結，今天表示，業者在飼料中摻入餵食鴨隻，無法引用食安法，最後以欺瞞糕餅業者的詐欺罪嫌起訴。



雲林地檢署發布新聞，主任檢察官黃怡華指出，檢察官吳文城指揮雲林調查站、保七總隊，偵辦去年8月台中驗出中秋月餅的鹹蛋黃殘留有害人體的蘇丹紅工業染劑，鹹蛋黃來自雲林縣元長鄉張姓業者經營的蛋鴨場及畜牧場，雲林檢方啟動食安平台偵辦。





去年一家知名糕餅業者月餅中的鹹蛋黃遭檢出殘留有害人體的工業染劑「蘇丹紅」，追查發現源頭來自雲林元長一處蛋鴨場，業者坦承在飼料中違法添加蘇丹紅以提升賣相，遭檢方起訴。圖為檢方派員前往鴨場抽查。（專案小組提供）中央社記者葉子綱傳真 107年5月23日

專案小組搜索時，張姓業者坦承在攪拌液態飼料時，摻入俗稱蘇丹紅的蘇丹色素4號工業染劑，所產鴨蛋紅潤，賣相佳；檢方蒐證偵結，卻無法引用違反食品安全衛生管理法，遂以欺瞞糕餅業者的詐欺罪嫌起訴。



檢方偵辦全案時，對於違法添加物餵食禽畜後產品殘留的行為，進行食安法規研究，卻發現此行為都無罰則規範可適用，明顯有漏洞。



黃怡華指出，食安法中食品及食品添加物，是指供人飲食或咀嚼的產品及原料，飼料不符合食安法的食品定義，張姓業者的鴨蛋從孵出到加工為鹹蛋黃，未添加蘇丹紅，而是添加在飼料中，以致鹹蛋黃驗出殘留，未符合食品添加的要件。



她並指出，動物用藥品管理法中，有關動物用偽藥、禁藥、藥品製劑、藥品原料藥等罰則，並未涵蓋可食用或不可食用的色素，也難引用此法。



再者，飼料管理法中，飼料或飼料添加物規範的犯罪行為是製造、加工、分裝或輸入、販賣、輸出或意圖販賣等，對於使用行為僅是行政罰，張姓業者將蘇丹紅摻入飼料餵食蛋鴨，僅能行政罰鍰。



黃怡華表示，張姓業者行為已嚴重危害民眾健康，但是食安立法明顯漏洞，無法以違反食安法處罰，未來實有修法補救的必要。（編輯：劉政權）1070523