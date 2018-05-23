陳金德前妻縣議員黃素琴 宣布選羅東鎮長

宜蘭縣代理縣長陳金德前妻、民進黨籍縣議員黃素琴（圖）23日宣布參選羅東鎮長，她說，過去羅東有太多夢想，但到現在還是沒有啟動，她希望能夠讓這些夢想實現。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 107年5月23日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭縣代理縣長陳金德前妻、民進黨籍縣議員黃素琴今天宣布參選羅東鎮長。這場鎮長選舉隨著國民黨提名縣議員吳秋齡，無黨籍議員薛呈懿也要投入，成了3名女人的戰爭。



宜蘭縣羅東鎮民進黨公職及輔選幹部，昨天曾召開地方平台會議，決議推舉黃素琴競選羅東鎮長，黃素琴會後點頭答應。



在地方支持者陪同下，黃素琴今天中午在她的服務處，正式對外宣布參選羅東鎮長。



黃素琴受訪時說，民進黨在宜蘭縣的選情嚴峻，她原本擔心承擔不起鎮長選舉的重任，但總統府秘書長陳菊曾說過「戰士沒有選擇戰場的權利」，加上回應支持者期待，因此她必須挺身而出，決定挑起這份重擔。過去羅東有太多夢想，但到現在還是沒有啟動，她希望能夠讓這些夢想實現。



「這場選戰已不是選鎮長的格局，而是選縣長的格局」黃素琴表示，現任羅東鎮長林姿妙將代表國民黨參選宜蘭縣長，屆時勢必把羅東鎮的票源都緊緊掌握，彌補其他鄉鎮不足的地方；若真能獲民進黨徵召參選羅東鎮長，她唯有24小時不間斷服務，不分鄉鎮及藍綠耕耘，才讓自己的選情更好。



民進黨宜蘭縣黨部表示，地方基層有推舉勸進黃素琴的聲音出現，縣黨部在獲知訊息後將儘速於近日內，召開臨時執委會議，討論相關徵召事宜。



面對黃素琴要參選羅東鎮長，國民黨提名的吳秋齡受訪時回應，她仍按照既定步調深入基層，了解地方需求，以平常心看待，近日也會端出政見尋求更多人認同。



薛呈懿在2014年投入宜蘭縣議員選舉，最後順利當選，當時她才25歲，是全台最年輕的縣議員。迎接年底選舉，她選擇轉換跑道，投入羅東鎮長選舉。



薛呈懿下午發出新聞稿表示，「感謝從宣布參選到現在，有越來越多的支持者和我們在同一陣線，不分黨派的共同擘畫羅東願景。這更讓我相信，爭取更多鎮民的支持與認同，是我目前最重要的工作，我會持續用好的規劃和務實的發展願景行動來展現。」（編輯：李錫璋）1070523