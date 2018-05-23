提高生育率 林明溱：環境與社福都重要

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投人口持續減少，縣政府雖然新增第四胎、第五胎高額生育獎勵金，但前3胎生育獎勵金額不變，縣議員認為應該提高，南投縣長林明溱則說，生活環境、社會福利健全都很重要。



南投縣人口數跌破50萬人，面對持續減少與外移，多名縣議員今天在縣議會縣政總質詢關心如何提高生育率，也認為縣政府今年新增獎勵第四胎發新台幣5萬元、第五胎(含)以上獎勵10萬元的誘因不大，縣議員羅美玲更指出，年輕人不願生育，應提高第一胎津貼。



林明溱說，提高生育補助非唯一方法，生活環境、社會福利都是非常重要因素，縣政府正規劃設置托育中心，下學年度起，也開始補助公立學校附設幼兒園的營養午餐，以減輕家長經濟負擔。



林明溱表示，建議中央提高社會福利政策，以北歐國家來說，從懷孕、生產、扶養到教育，政府都提供補助，孩童出生後，政府每個月也提供相關成長津貼，直到長大出社會創業，或找工作時才能提領運用，完整的社會福利政策值得台灣借鏡。



另外，關於政見達成率，林明溱指出，政見因社會、經濟等條件及需求做適當調整，因此，達成率無法單純以數字論斷，部分政見可能因中央或環評因素無法執行，他會檢討這類政策，未來加強提出對南投更有助益、縣民更有福祉、地方更有發展的政策。（編輯：李錫璋）1070523