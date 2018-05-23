蟲蟲危機 中市府推荔枝椿象防治三部曲

荔枝椿象自去年起，開始在各地猖獗，除了果園外，現已出沒在市區的校園及住宅區。台中市政府農業局23日發布新聞提出防治荔枝椿象的三部曲，以化學、物理及生物防治並重的病蟲害綜合防治法，盼降低農民損失。中央社記者趙麗妍攝 107年5月23日

（中央社記者趙麗妍台中23日電）荔枝椿象已成為全國性的新興害蟲，台中市農業局提出荔枝椿象防治三部曲，採化學、物理及生物防治並重的病蟲害綜合防治法，希望降低農民損失。



荔枝椿象自去年起，開始在各地猖獗，台中市議員張玉嬿、蔡雅玲、謝志忠今天在台中市議會質詢，荔枝椿象密度比去年更高，因平腹小蜂施放數量太少，效果有限，要求以無人機擴大施放，採陸、空合擊深入廢耕園區，並加強行道樹、校園及風景區防治。



台中市農業局提出荔枝椿象防治三部曲，主要有化學防治、物理防治及生物防治，採慣行栽培的農民，可視氣溫及荔枝椿象發生情形，約在2月啟動化學防治，3月時，配合荔枝及龍眼的花期停止施藥，避免影響蜜蜂授粉。



開花期進行物理防治，例如撿拾荔枝椿象卵片、利用塑膠網面捕蟲網加入少許冰醋酸移除成蟲及若蟲，或在農作物主幹基部塗一圈黏膠，讓掉落地面的荔枝椿象無法再爬上樹幹。



農民可在開花期釋放荔枝椿象的天敵平腹小蜂進行生物防治，平腹小蜂會產卵在荔枝椿象的卵內，孵化的幼蟲會取食被寄生的荔枝椿象卵，造成荔枝椿象的卵死亡、無法孵化，下一代的平腹小蜂從寄生卵中羽化而出，繼續繁殖，逐漸降低荔枝椿象的族群數。



副市長張光瑤表示，荔枝椿象已經出沒在市區的校園及住宅區，近期將召開跨局處會議，邀集等相關局處，研議如何全面防治荔枝椿象，並利用多元管道加強向市民宣導防範措施。（編輯：黃于）1070523