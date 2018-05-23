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原產國標註台灣 無印良品上海遭罰95萬

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北市災防國際研討會 經驗交流接軌國際

發稿時間：2018/05/23 19:08

最新更新：2018/05/23 19:08

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）為因應極端氣候帶來的災害，台北市消防局今天舉辦「減災策略及強化災害整備國際研討會」，邀請英、美防救災領域專家學者進行專題演講，助北市災防觀念及技術接軌國際。

消防局今天發布新聞稿表示，近年全球氣候變遷，極端氣候發生頻率也隨之增高，防救災工作挑戰性與日俱增，也考驗全球各國的災害預防及應變能量；其中，位於環太平洋火山帶上的台灣，地震頻繁且經常帶來重大災害，大屯火山群對北市的影響也不可忽視。

為持續精進災害防救的觀念及技術，以與國際同步接軌，「2018減災策略及強化災害整備國際研討會」今天在北市災害應變中心登場，消防局說，盼藉此國際交流平台，讓參與者更了解國內外現階段災防措施、行情，從中精進、學習更完善的應變機制。

會中邀請英國、美國防救災領域的專家學者進行專題演講；同時也和行政院災害防救辦公室、國家災害防救科技中心、消防署、北台8縣市及台北市政府相關防災單位代表共同研討。

消防局長吳俊鴻會中表示，希望透過研討會讓大家更了解國際災害風險管理、溝通的發展趨勢，採納各相關領域專家學者針對災防工作提出的寶貴建言，學習運用於防災及應變實務上，進而提升整體防救災能力。

研討議題包括有「災害風險溝通」、「火山監測與預警」、「以全災害觀點進行地震災害整備」及「台灣防災韌性社區推動的進步與挑戰」等重要防救災議題。

消防局說，包括英國考文垂大學教授陳永芳和布萊克特（Dr. Matthew Blackett）、美國奧克拉荷馬州立大學教授張賢龢、銘傳大學教授馬士元和王价巨，以及國家災害防救科技中心主秘李維森都共同與會，個別分享防救災知識、經驗與技術交流。（編輯：黃于）1070523

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