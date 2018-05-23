東京論壇促永續發展 北市參與連署宣言

（中央社記者陳妍君台北23日電）台北市環保局今天指出，為促進都市永續發展，日本東京都政府邀請全球22個城市，於22、23日舉行「東京論壇」。環保局長劉銘龍代表台北市政府參加論壇，並連署東京宣言。



環保局發布新聞稿指出，東京論壇今年首度舉辦，邀請巴黎、哥本哈根、米蘭、雪梨、奧克蘭、德班、新加坡、北京、香港、首爾、曼谷、雅加達等城市參加。



環保局表示，東京論壇以「潔淨城市，清新空氣」為主題，主要討論廢棄物管理及空汙改善兩大議題。劉銘龍於大會發表台北市廢棄物減量和環保兩用袋制度，呼應全球減塑目標，並與各城市代表交流。



環保局指出，大會今天進行總結，由主席東京都知事小池百合子與各城市共同發表「東京宣言」，劉銘龍也代表市長柯文哲連署宣言。



宣言內容為：廢棄物管理措施、物質循環及空氣品質改善，為當前首要環境課題。為達成潔淨城市、清新空氣的願景，應加強廢棄物減量與回收，強化循環體系，同時應採取有效空氣汙染管制措施，包括推動汽機車零排放，積極降低細懸浮微粒PM2.5，改善空氣品質。



另外，應提升民眾對環保的熱情、與民間企業合作，共創社會進步的價值。



環保局副局長蔡玲儀告訴中央社記者，劉銘龍這次在東京，特別前往拜會東京都環境局長和賀井克夫，針對建築物節能減碳，邀請東京都7月派員來台提供意見；環保局也規劃明年派員前往東京，就節能減碳議題向日方取經。



由於東京籌辦2020年夏季奧運，正進行「東京2020」獎牌計畫，請民眾捐出廢手機或小型電器，經回收處理，取出金、銀、銅等金屬，預計製成5000面獎牌。論壇開幕時，邀請各城市代表響應，劉銘龍也捐出舊手機，共襄盛舉。（編輯：劉政權）1070523