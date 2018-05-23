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空軍弟兄當總舖師 阿兵哥掌廚端美食敬老

發稿時間：2018/05/23 20:47

最新更新：2018/05/23 20:58

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澎湖馬公烏崁社區23日為長者舉辦慶生餐會，多名阿公、阿嬤到場開心參與，享用美味料理也留下美好回憶。中央社 107年5月23日澎湖馬公烏崁社區23日為長者舉辦慶生餐會，多名阿公、阿嬤到場開心參與，享用美味料理也留下美好回憶。中央社 107年5月23日

（中央社澎湖縣23日電）澎湖馬公烏崁社區今天舉辦長者慶生餐會，空軍馬公基地10餘位阿兵哥充當一日總舖師，從採買和料理，端出一道道美食，讓社區80多位阿公阿嬤吃到不一樣的軍中伙食，也留下美好的回憶。

zoom in 澎湖馬公烏崁社區23日舉辦長者慶生餐會，空軍馬公基地出動多名弟兄擔任一日志工，從採買食材到下廚料理都一手包辦，讓社區的阿公、阿嬤開心嚐佳餚。中央社　107年5月23日澎湖馬公烏崁社區23日舉辦長者慶生餐會，空軍馬公基地出動多名弟兄擔任一日志工，從採買食材到下廚料理都一手包辦，讓社區的阿公、阿嬤開心嚐佳餚。中央社　107年5月23日

這一天的馬公烏崁社區長者慶生餐會特別不一樣，由澎湖馬公烏崁里里長許盛儀與烏崁社區發展協會理事長黃健忠邀請空軍馬公基地官兵，來為長者掌廚。

空軍馬公基地勤務隊隊長游添銘親自率領10餘位阿兵哥，充當一日志工，當起總舖師料理美食，從採買和料理，讓社區80多位阿公阿嬤吃到不一樣的軍中伙食，也留下美好的回憶。

對於另類的敦親睦鄰模式，澎湖縣長陳光復與澎湖縣議會議長劉陳昭玲也給予肯定，期望未來有更多阿兵哥來協助社區服務。

陳光復也允諾，烏崁社區將新建活動中心，讓社區長者有一處舒適聚會聯誼的好所在。

游添銘則表示，馬公基地官兵平時除戰備與訓練勤務外，這次官兵有機會一起參與社區長者供餐公益服務，深感榮幸，未來有更多的機會來回饋社會，落實敦親睦鄰工作。（編輯：陳政偉／黃于）1070523

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