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基隆聯合婚禮秒殺 新人深夜自備椅子排隊

發稿時間：2018/05/24 12:42

最新更新：2018/05/24 13:49

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基隆市聯合婚禮24日上午8時開始受理報名，約一小時後30對名額就已額滿，另有5對新人備取。（基隆市府民政處提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年5月24日基隆市聯合婚禮24日上午8時開始受理報名，約一小時後30對名額就已額滿，另有5對新人備取。（基隆市府民政處提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年5月24日

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）基隆市聯合婚禮今天上午受理報名，30對名額一小時就已經額滿，林姓男子和未婚妻楊姓女子深夜從宜蘭趕回基隆，自備椅子排了8小時，搶得頭香。

林男受訪說，從臉書（Facebook）得知聯合婚禮不僅有禮品能拿，就連婚紗也有廠商贊助，加上還能抽麗星郵輪及iPad，讓他十分心動，因僅限30對名額，擔心很快被秒殺，才與未婚妻深夜時自備椅子前來排隊。

民政處宗教禮儀科長林陳儒上午6時許開始發放號碼牌，一樓屋簷下排了10幾位民眾，他趕緊請民眾上樓並打開冷氣，直到上午8時開始受理報名，約一小時後30對名額就已額滿，另有5對新人備取。

現場一名女子表示，去年就一直向市府詢問是否會復辦聯合婚禮，「我就是想要不一樣的婚禮」，得知消息後，上午來排隊終於如願以償；還有不少家長替兒子報名，有名母親更同時為2位兒子報名，也有父親說：「兒子在新竹工作，我來幫他排隊，兒子期待2年終於等到了。」

基隆市聯合婚禮於民國105年停辦，期間市府接到不少民眾關切何時復辦，市府決定6月29日將在潮境公園舉辦，除有無敵海景為新人見證一生一世的愛情外，婚禮會場也將布置成時下最夯的海島婚禮風格。（編輯：張芷瑄）1070524

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