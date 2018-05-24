竹市公立及非營利幼兒園 二階登記增中籤機會

新竹市政府教務處24日發新聞稿表示，為擴大幼兒入學機會，公幼及非營利幼兒園今年採二階段登記，並讓家長可以雙重登記，若第一階段未抽中，可於第二階段再登記，增加中籤機會。圖為新竹市長林智堅（左4）至南寮非營利幼兒園與幼童互動情形。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年5月24日

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市政府教務處今天表示，為擴大幼兒入學機會，公幼及非營利幼兒園今年採二階段登記，並讓家長可以雙重登記，若第一階段未抽中，可於第二階段再登記，增加中籤機會。



新竹市政府教育處發布新聞稿表示，公立幼兒園及非營利幼兒園採二階段登記，分別是市立幼兒園及國小附設幼兒園於6月1、2日登記，陽光、高峰、新科、建華及南寮等5所非營利幼兒園則於6月7、8日登記。



竹市教育處說明，每位學童、每階段以登記一園為限，各園登記人數如超過應收名額時，將採抽籤方式決定，若第一階段未抽中，即可在第二階段再次登記，讓中籤機會增加。



竹市教育處指出，公立及非營利幼兒園以關懷弱勢為主，符合低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等，均可優先入園，如有餘額才提供給一般幼兒就讀，且招生年齡以5、4、3足歲幼兒優先，依年齡分階段辦理，並依招生階段招收至額滿為止。



教育處表示，除市立幼兒園、新科及建華非營利幼兒園為設籍竹市學童皆可登記外，各國小附設幼兒園、高峰、陽光與南寮非營利幼兒園採與國小相同學區為原則辦理登記。



教育處表示，招生簡章除可至各幼兒園所索取，也已公告於新竹市學前教育網http://www.kids.hc.edu.tw/，另外，今年才開始招生的福林非營利幼兒園將於6月另於網頁公告簡章辦理招生，詳情可洽戶籍所在地的學區園所或市府教育處特殊與學前教育科。（編輯：卞金峰）1070524