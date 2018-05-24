與呂秀蓮同台 丁守中：對手是柯文哲

前副總統呂秀蓮（右）、國民黨台北市長參選人丁守中（左）24日在台北出席周大觀文教基金會「母愛戰勝殘疾」頒獎記者會，兩人握手致意中央社記者張皓安攝 107年5月24日

（中央社記者劉建邦台北24日電）有意代表民進黨角逐台北市長的前副總統呂秀蓮和國民黨台北市長參選人丁守中，今天同台出席一場活動，兩人抵達時相互握手打氣。丁守中受訪時說，自己的對手是現任市長柯文哲。



丁守中和呂秀蓮出席周大觀文教基金會「母愛戰勝殘疾」頒獎記者會，兩人分別抵達活動現場，並在活動開始前相互握手寒暄。



媒體詢問，另一位有意代表民進黨角逐台北市長的姚文智曾說若下一屆市長選舉是第3名就退出政壇，姚文智今接受廣播專訪再重申「誓言就是誓言，不會改變」，一定會遵守。



呂秀蓮受訪時說，她不好批評，也認為姚文智很認真，但應該讓市民了解每一位參選人的市政理念，才會建議辦政見發表會，她也下了很多功夫準備。



呂秀蓮表示，其實市民關心不是政治人物出路，政治豪語根本不重要，市民關心的事，就是下一任市長不要像柯文哲一樣把市政越做越糟糕。



媒體詢問丁守中，曾提過台北市長選舉若是第2名也會退出政壇是否兌現。



丁守中說，若他在市長選舉是第2名就永遠退出政壇，且他不會擔心民調，目前拜訪基層時，也發現柯文哲支持度沒有那麼高。



至於呂秀蓮和姚文智誰比較可能代表民進黨參選。丁守中說，從目前掌握資訊，好像是姚文智稍微領先，但自己的對手還是柯文哲。（編輯：方沛清）1070524