/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大創國巨和沛科技鬼蝠魟
>rss

與呂秀蓮同台 丁守中：對手是柯文哲

發稿時間：2018/05/24 13:25

最新更新：2018/05/24 13:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
前副總統呂秀蓮（右）、國民黨台北市長參選人丁守中（左）24日在台北出席周大觀文教基金會「母愛戰勝殘疾」頒獎記者會，兩人握手致意中央社記者張皓安攝 107年5月24日前副總統呂秀蓮（右）、國民黨台北市長參選人丁守中（左）24日在台北出席周大觀文教基金會「母愛戰勝殘疾」頒獎記者會，兩人握手致意中央社記者張皓安攝 107年5月24日

（中央社記者劉建邦台北24日電）有意代表民進黨角逐台北市長的前副總統呂秀蓮和國民黨台北市長參選人丁守中，今天同台出席一場活動，兩人抵達時相互握手打氣。丁守中受訪時說，自己的對手是現任市長柯文哲。

丁守中和呂秀蓮出席周大觀文教基金會「母愛戰勝殘疾」頒獎記者會，兩人分別抵達活動現場，並在活動開始前相互握手寒暄。

媒體詢問，另一位有意代表民進黨角逐台北市長的姚文智曾說若下一屆市長選舉是第3名就退出政壇，姚文智今接受廣播專訪再重申「誓言就是誓言，不會改變」，一定會遵守。

呂秀蓮受訪時說，她不好批評，也認為姚文智很認真，但應該讓市民了解每一位參選人的市政理念，才會建議辦政見發表會，她也下了很多功夫準備。

呂秀蓮表示，其實市民關心不是政治人物出路，政治豪語根本不重要，市民關心的事，就是下一任市長不要像柯文哲一樣把市政越做越糟糕。

媒體詢問丁守中，曾提過台北市長選舉若是第2名也會退出政壇是否兌現。

丁守中說，若他在市長選舉是第2名就永遠退出政壇，且他不會擔心民調，目前拜訪基層時，也發現柯文哲支持度沒有那麼高。

至於呂秀蓮和姚文智誰比較可能代表民進黨參選。丁守中說，從目前掌握資訊，好像是姚文智稍微領先，但自己的對手還是柯文哲。（編輯：方沛清）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP