大廚的一天 花蓮推健康低碳飲食

花蓮區農業改良場為使農產地產地銷，推出「大廚的一天」食農體驗活動，邀名廚帶領學生，從採買到烹調認識在地農產，讓農事與飲食教育結合的食農教育向下扎根。中央社記者李先鳳攝 107年5月24日

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮為農業大縣，為使農產地產地銷，花蓮區農業改良場推「大廚的一天」食農體驗活動，邀名廚帶領學生，從採買到烹調認識在地農產，透過產官學聯手，推廣健康低碳飲食理念。



花蓮區農業改良場副場長蔡宜峰表示，舉辦食農體驗活動，希望教導消費者選擇在地好食材，花蓮生產的山苦瓜、番茄、南瓜等農產及原民作物地產地銷，讓農事與飲食教育結合的食農教育向下扎根。



參與活動的東華大學觀光暨休閒遊憩學系師生今天上午跟著花蓮名廚「阿銘師」莊忠銘逛市場，藉由與市場菜販與在地小農的對談中，認識各種當季野菜及肉類的選購方式，之後回到阿銘師營業的廚房，傳授如何用在地食材做出色香味俱全的料理。



學生古志銘說，這和平常自己上菜市場採買很不一樣，經專業人士帶領，體認到原住民特色食材的豐富及多樣性。



花蓮縣農民約占全縣1/5人口，縣府積極推動有機農業，種植面積達1680公頃，為全國最大面積的縣。蔡宜峰說，讓花蓮農民友善耕作的好食材，帶給更多民眾健康，並落實低碳飲食，讓環境永續。（編輯：張芷瑄）1070524