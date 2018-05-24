/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 布吉納法索統測大創國巨
>rss

大廚的一天 花蓮推健康低碳飲食

發稿時間：2018/05/24 15:59

最新更新：2018/05/24 17:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
花蓮區農業改良場為使農產地產地銷，推出「大廚的一天」食農體驗活動，邀名廚帶領學生，從採買到烹調認識在地農產，讓農事與飲食教育結合的食農教育向下扎根。中央社記者李先鳳攝　107年5月24日花蓮區農業改良場為使農產地產地銷，推出「大廚的一天」食農體驗活動，邀名廚帶領學生，從採買到烹調認識在地農產，讓農事與飲食教育結合的食農教育向下扎根。中央社記者李先鳳攝　107年5月24日

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮為農業大縣，為使農產地產地銷，花蓮區農業改良場推「大廚的一天」食農體驗活動，邀名廚帶領學生，從採買到烹調認識在地農產，透過產官學聯手，推廣健康低碳飲食理念。

花蓮區農業改良場副場長蔡宜峰表示，舉辦食農體驗活動，希望教導消費者選擇在地好食材，花蓮生產的山苦瓜、番茄、南瓜等農產及原民作物地產地銷，讓農事與飲食教育結合的食農教育向下扎根。

參與活動的東華大學觀光暨休閒遊憩學系師生今天上午跟著花蓮名廚「阿銘師」莊忠銘逛市場，藉由與市場菜販與在地小農的對談中，認識各種當季野菜及肉類的選購方式，之後回到阿銘師營業的廚房，傳授如何用在地食材做出色香味俱全的料理。

學生古志銘說，這和平常自己上菜市場採買很不一樣，經專業人士帶領，體認到原住民特色食材的豐富及多樣性。

花蓮縣農民約占全縣1/5人口，縣府積極推動有機農業，種植面積達1680公頃，為全國最大面積的縣。蔡宜峰說，讓花蓮農民友善耕作的好食材，帶給更多民眾健康，並落實低碳飲食，讓環境永續。（編輯：張芷瑄）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP