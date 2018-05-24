受天宮旁枯木壓斷電桿 台電搶修趕復電

南投縣名間鄉松柏嶺受天宮附近農路一棵枯木24日傾倒，壓斷路旁電線桿及電線，造成受天宮公廁及附近幾戶商家停電，台電接獲通報，立即派施工人員前往搶修。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽南投傳真 107年5月24日

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投縣名間鄉松柏嶺受天宮附近農路一棵枯木今天傾倒，壓斷路旁電線桿及電線，造成受天宮公廁及附近幾戶商家停電，台電派員搶修，預計下午5時復電。



名間鄉松柏嶺受天宮是知名廟宇，也是縣內觀光景點，但寺廟附近農路電線桿及導線今天上午被一棵傾倒枯木壓斷，造成附近幾戶商家及受天宮公廁停電，正殿、辦公室等寺廟其他處所未受影響，台灣電力公司南投區營業處接獲通報，立即派施工人員前往搶修。



台電南投區營業處表示，上午9時31分接獲用戶通知，松柏嶺受天宮附近農間小路路旁枯樹倒下，壓斷電線桿3根、單相高壓導線4檔條，停電範圍包含申請農業噴霧用電及一般用戶，一般用戶有5戶停電，已向5戶說明預計下午5時前可復電。



枯木上午壓斷電線桿，由於斷裂電線桿位在農路與邊坡之間，施工腹地狹窄、較有難度，工程人員中午仍在修復，有民眾隨即不耐煩質疑「停電都沒人處理嗎？」，對此南投區營業處長蔡欽堂說，獲報後立即派工程人員到場搶修，沒有所謂不處理情形，也希望民眾體諒施工人員辛勞。（編輯：黃于）1070524