桃市補助農民職災保險費5成 6萬2000人受惠

農民職業災害保險預計11月上路，桃園市長鄭文燦24日下午在市政會議表示，市府將補助農民一半保費，預計有6萬2000人受惠，每年總預算預估為新台幣892萬元，費用不高但卻很值得。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年5月24日

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）農民職業災害保險預計11月上路，桃園市長鄭文燦今天下午在市政會議宣布，市府將補助農民一半保費，桃園市農民只要月付新台幣7.2元就能享有職災保障，預計有6萬2000人受惠。



鄭文燦在市政會議上表示，立法院院會18日三讀通過「農民健康保險條例」部分條文修正，讓農民職災保險取得法源依據，將由被保險人負擔60%保費，在直轄市，中央及直轄市各補助20%；在縣市，則由中央補助30%，地方政府補助10%。



鄭文燦表示，桃園市政府決定配合新版辦法，並將市府的補助從原本的20%拉高到50%，加上中央補助的20%，農民只需負擔30%，也就是每位農民每月只需繳交7.2元就能享有農民職災保險。



鄭文燦指出，新法案預計從11月開辦，但他認為，這個法來得太晚，過去農民一直沒有職災保障，因此市府決定率先規劃響應，並納入8月的預算概算中，目前桃園市共有6萬2000位農民，預計每年總預算為892萬元，費用不高但卻很值得。（編輯：張銘坤）1070524