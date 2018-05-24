爭取宗教團體加持 韓國瑜陳其邁陣營過招

（中央社記者王淑芬高雄24日電）年底高雄市長的選戰已經在加溫，國民黨市長參選人韓國瑜以研讀心經10餘年和佛教界做聯結，陳其邁的發言人林瑩蓉不甘示弱邀請韓國瑜一起浴佛找回迷惘和失落的心靈。



高雄市佛教會第23屆第2次會員大會今天在大高雄佛教會召開，韓國瑜親自出席，陳其邁由發言人、高雄市議員林瑩蓉代表出席，市府副市長楊明州、社會局長姚雨靜也出席敬拜。



韓國瑜陪同光德寺住持淨心長老進場，韓國瑜於致詞時細說和佛教的淵源，他表示，自小時候從3歲起就被媽媽帶著拜廟，調侃自己和佛教有淵源，才30歲，腦袋就像出家人。



韓國瑜說，35歲起當了3屆立委，原本認真為民喉舌，後來卻花天酒地、生活亂七八糟，直到44歲決定改變人生，約有10年時間研讀般若波羅蜜多心經修持心靈，佛教長老為世人開導釋疑，讓處於人生低潮期透過佛經，撫慰空虛的心靈。



林瑩蓉則表示，陳其邁出席立法院重要的會議，由她代理出席。她說陳其邁日前參加浴佛大典說過「浴佛就是浴心」，浴心就有安定的力量，她邀請韓國瑜於迷惘或失落的時候，一起去浴佛，讓人生沒有迷惘。



楊明州表示，代理市長許立明原本要親自出席，因為北上開會；不過，前市長陳菊說過佛教會的事就是她的事，而陳菊的事就是市府的事，所以市府團隊會全力協助佛教會解決問題。



韓國瑜代表國民黨角逐高雄市長，他受訪表示，年底會打一場單純、乾淨的選戰，揚棄傳統後援會的選戰方式，他自認是個「黨弱人不弱」的參選人。（編輯：陳清芳）1070524