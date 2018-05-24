/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 布吉納法索統測大創國巨
>rss

爭取宗教團體加持 韓國瑜陳其邁陣營過招

發稿時間：2018/05/24 17:34

最新更新：2018/05/24 17:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王淑芬高雄24日電）年底高雄市長的選戰已經在加溫，國民黨市長參選人韓國瑜以研讀心經10餘年和佛教界做聯結，陳其邁的發言人林瑩蓉不甘示弱邀請韓國瑜一起浴佛找回迷惘和失落的心靈。

高雄市佛教會第23屆第2次會員大會今天在大高雄佛教會召開，韓國瑜親自出席，陳其邁由發言人、高雄市議員林瑩蓉代表出席，市府副市長楊明州、社會局長姚雨靜也出席敬拜。

韓國瑜陪同光德寺住持淨心長老進場，韓國瑜於致詞時細說和佛教的淵源，他表示，自小時候從3歲起就被媽媽帶著拜廟，調侃自己和佛教有淵源，才30歲，腦袋就像出家人。

韓國瑜說，35歲起當了3屆立委，原本認真為民喉舌，後來卻花天酒地、生活亂七八糟，直到44歲決定改變人生，約有10年時間研讀般若波羅蜜多心經修持心靈，佛教長老為世人開導釋疑，讓處於人生低潮期透過佛經，撫慰空虛的心靈。

林瑩蓉則表示，陳其邁出席立法院重要的會議，由她代理出席。她說陳其邁日前參加浴佛大典說過「浴佛就是浴心」，浴心就有安定的力量，她邀請韓國瑜於迷惘或失落的時候，一起去浴佛，讓人生沒有迷惘。

楊明州表示，代理市長許立明原本要親自出席，因為北上開會；不過，前市長陳菊說過佛教會的事就是她的事，而陳菊的事就是市府的事，所以市府團隊會全力協助佛教會解決問題。

韓國瑜代表國民黨角逐高雄市長，他受訪表示，年底會打一場單純、乾淨的選戰，揚棄傳統後援會的選戰方式，他自認是個「黨弱人不弱」的參選人。（編輯：陳清芳）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP