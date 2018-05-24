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佛光大學藍鵲築巢護子心切 空襲路過師生

發稿時間：2018/05/24 17:41

最新更新：2018/05/24 18:06

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宜蘭佛光大學近期發現一對台灣藍鵲，在校園內的樹上築巢，養育5隻幼鳥。由於正值繁殖期，鳥爸、鳥媽護子心切，常常對經過的師生們進行「空襲」，師生經過時都要小心翼翼。（佛光大學提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真　107年5月24日宜蘭佛光大學近期發現一對台灣藍鵲，在校園內的樹上築巢，養育5隻幼鳥。由於正值繁殖期，鳥爸、鳥媽護子心切，常常對經過的師生們進行「空襲」，師生經過時都要小心翼翼。（佛光大學提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真　107年5月24日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）宜蘭佛光大學最近出現保育類台灣藍鵲家族，鳥爸鳥媽在樹梢上忙著餵食5隻幼鳥。由於正值繁殖期，鳥爸鳥媽護子心切，常常對經過的師生們進行「空襲」，大家都得小心翼翼。

海拔約400多公尺佛光大學位於宜蘭礁溪林美山區，校園自然生態豐富，保有許多原始環境，常見成群保育類台灣藍鵲在校園棲息。

校方最近常接獲學生反映指出，若走在圖書館旁的梧桐樹下時，卻有突如其來的台灣藍鵲進行「空襲」，企圖襲擊路人的後腦杓，大家都嚇得拔腿快跑。

經過校方員工近距離觀察，才發現原來是一對台灣藍鵲已在樹上組成家庭，親鳥們在樹梢上出入頻繁，忙著餵食鳥窩內5隻幼鳥。

學生說，雖然很怕害被攻擊，但得知是保育類台灣藍鵲，而且還是「護子心切」的原因才攻擊路人，他們就沒有繼續生氣，反而關心台灣藍鵲的安全。

佛大員工周俊雄今天受訪時表示，佛光大學從2011年開始，曾連續3年拍攝記錄到圖書館附近台灣藍鵲育雛的影像，隨後就沒有再發現牠們來築巢。這次台灣藍鵲重回圖書館附近育雛，讓學生們上了寶貴的生態教育課程。（編輯：卞金峰）1070524

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