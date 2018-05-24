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被指拒收垃圾 蘭嶼公所澄清因未分類

發稿時間：2018/05/24 19:19

最新更新：2018/05/24 20:12

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香港造龍舟手「阿康」和蘭嶼青年「阿文」發起港台攜手蘭嶼淨灘，卻傳出生蘭嶼鄉公所清潔車一度拒收垃圾。蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧澄清，是因為海飄垃圾未做分類。（朱磊提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年5月24日香港造龍舟手「阿康」和蘭嶼青年「阿文」發起港台攜手蘭嶼淨灘，卻傳出生蘭嶼鄉公所清潔車一度拒收垃圾。蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧澄清，是因為海飄垃圾未做分類。（朱磊提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年5月24日

（中央社記者盧太城台東縣24日電）香港造龍舟手「阿康」和蘭嶼青年「阿文」發起港台攜手蘭嶼淨灘。事後發生蘭嶼鄉清潔車一度拒收海洋垃圾。蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧澄清，是因為海飄垃圾未做分類。

來自香港的「阿康」胡梓康，花半年時間造「綠舟」（龍舟），號召台港和世界各國總計22位划手，於這個月13日從台東划綠舟到蘭嶼，參加蘭嶼「說蘭嶼環境教育協會」的「說蘭嶼落成祭」淨灘，幫蘭嶼「阿文」林正文守護蘭嶼。

因風浪太大「綠舟」頂浪出海時翻覆，加上出發時間延後，因此取消行程。不過，22位划手和「阿康」團隊還是搭船如期到蘭嶼參加「說蘭嶼落成祭」的淨灘相關活動。

連續幾天淨灘，志工們在蘭嶼海邊清出1500公斤的海飄垃圾；不過，卻傳出蘭嶼鄉公所清潔車一度拒海洋收垃圾。

「台灣說蘭嶼環境教育協會」志工阿展表示，志工們將垃圾倒入子母車的子車時，遭到蘭嶼鄉公所清潔隊人員拒絕，並且對「阿文」說：「子母車只收家庭垃圾，沒有收海洋垃圾。」

阿展說，蘭嶼海邊許多洋流帶來的海飄垃圾，鄉公所沒有能力處理，且出現消極的「要嘛不要淨灘，不然就要自己處理」的聲音，希望政府能幫忙解決這問題。

蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧喊冤，他說，蘭嶼鄉公所清潔隊不是不清運，淨灘他非常支持歡迎，也感謝好意，但撿拾的海漂垃圾未做分類，蘭嶼清潔隊只有4個人，會造成清潔隊很大困擾，希望大家配合分類，志工清出的海飄垃圾目前已由清潔隊運走了。

台東縣政府環保局副局長陳炳伸表示，垃圾子母車只適合收家庭垃圾，如有海漂大型垃圾塞到子車內，母車在回收壓縮時容易造成故障，因此將來有淨灘，將海漂垃圾放在子車旁就好了，不要塞到子車內。

他說，同時，如有淨灘活動要先通知鄉公所，鄉公所會派車到現場收垃圾。（編輯：陳清芳）1070524

香港造龍舟手「阿康」和蘭嶼青年「阿文」發起港台攜手蘭嶼淨灘，事後發生蘭嶼鄉清潔車一度拒收垃圾。蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧澄清，海漂垃圾未做分類，蘭嶼清潔隊只有4個人，會造成清潔隊很大困擾，希望大家配合分類。（朱磊提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年5月24日香港造龍舟手「阿康」和蘭嶼青年「阿文」發起港台攜手蘭嶼淨灘，事後發生蘭嶼鄉清潔車一度拒收垃圾。蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧澄清，海漂垃圾未做分類，蘭嶼清潔隊只有4個人，會造成清潔隊很大困擾，希望大家配合分類。（朱磊提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年5月24日
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