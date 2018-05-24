北市年底前30公宅開工 24處設社福設施

（中央社記者陳妍君台北24日電）台北市長柯文哲今天指出，年底前北市會有30處公宅開工，其中24處公宅的1到3層將設置托嬰、托幼、托老及社區居民活動中心，希望在4到5年內，蓋完台北市的社會福利設施。



柯文哲出席「松山老人服務暨日間照顧中心」與健康托嬰中心聯合開幕典禮致詞表示，這起案例的重要性在於，它是公宅和社會福利設施合併的第一個案子，也是都市發展局與社會局合作的案例。



柯文哲說，他已交代社會局長許立民，用Google地圖把台北市哪裡有學校、幼兒園、老人照顧中心等社福設施定位出來，另外也要慢慢讓局處湊在一起合作；都發局設計公宅及工務局興建時，就要考量社福空間，跟社會局一起坐下來討論。



社會局表示，分別於松山區健康公宅和內湖區西湖國小建置的「健康托嬰中心」與「西湖托嬰中心」今天開幕，各收托45及40名嬰幼兒。目前，北市開辦19處公辦民營托嬰中心和36處社區公共托育家園，共收托1217名嬰幼兒。



社會局指出，預計年底再增設一處公辦民營托嬰中心及14處社區公共托育家園。屆時，全市將可收托1425人，讓公共托育服務網更綿密。



社會局表示，這次開幕的2處公辦民營托嬰中心，收托條件為父母雙方設籍北市滿6個月以上，且設籍北市、滿2個月未滿2歲的嬰幼兒，每童每月收費新台幣1萬1000元。



社會局訂於明天到31日的上午9時到下午5時30分開放參觀及報名，26日上午10時在健康托嬰中心、下午5時30分在西湖托嬰中心辦理招生說明會。（編輯：李錫璋）1070524