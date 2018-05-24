/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 布吉納法索川金會斷交統測
>rss

北市年底前30公宅開工 24處設社福設施

發稿時間：2018/05/24 19:41

最新更新：2018/05/24 19:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳妍君台北24日電）台北市長柯文哲今天指出，年底前北市會有30處公宅開工，其中24處公宅的1到3層將設置托嬰、托幼、托老及社區居民活動中心，希望在4到5年內，蓋完台北市的社會福利設施。

柯文哲出席「松山老人服務暨日間照顧中心」與健康托嬰中心聯合開幕典禮致詞表示，這起案例的重要性在於，它是公宅和社會福利設施合併的第一個案子，也是都市發展局與社會局合作的案例。

柯文哲說，他已交代社會局長許立民，用Google地圖把台北市哪裡有學校、幼兒園、老人照顧中心等社福設施定位出來，另外也要慢慢讓局處湊在一起合作；都發局設計公宅及工務局興建時，就要考量社福空間，跟社會局一起坐下來討論。

社會局表示，分別於松山區健康公宅和內湖區西湖國小建置的「健康托嬰中心」與「西湖托嬰中心」今天開幕，各收托45及40名嬰幼兒。目前，北市開辦19處公辦民營托嬰中心和36處社區公共托育家園，共收托1217名嬰幼兒。

社會局指出，預計年底再增設一處公辦民營托嬰中心及14處社區公共托育家園。屆時，全市將可收托1425人，讓公共托育服務網更綿密。

社會局表示，這次開幕的2處公辦民營托嬰中心，收托條件為父母雙方設籍北市滿6個月以上，且設籍北市、滿2個月未滿2歲的嬰幼兒，每童每月收費新台幣1萬1000元。

社會局訂於明天到31日的上午9時到下午5時30分開放參觀及報名，26日上午10時在健康托嬰中心、下午5時30分在西湖托嬰中心辦理招生說明會。（編輯：李錫璋）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP