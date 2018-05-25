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避免期待而焦慮 台南將發警消繁重加給

發稿時間：2018/05/25 10:21

最新更新：2018/05/25 10:39

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國道四隊2名警察殉職，掀起南高二都警消繁重加給議題，台南市代理市長李孟諺（右）25日宣布，台南市政府108年度總預算將編列約5億元警消繁重加給。中央社記者張榮祥台南攝　107年5月25日國道四隊2名警察殉職，掀起南高二都警消繁重加給議題，台南市代理市長李孟諺（右）25日宣布，台南市政府108年度總預算將編列約5億元警消繁重加給。中央社記者張榮祥台南攝　107年5月25日

(中央社記者張榮祥台南25日電）國道四隊2名警察殉職，掀起南高二都警消繁重加給議題，台南市代理市長李孟諺今天宣布，台南市政府108年度總預算將編列約5億元的警消繁重加給，以免各界因期待而焦慮。

李孟諺今天視察市警第五分局時，宣布台南市警消繁重加給的預算編列，他說，這項預算的編列，將送台南市議會審議通過執行，不會因年底縣市長改選後而跳票。

他表示，台南市政府原本要等今年6月底總預算精算籌編後，再宣布警消繁重加給編列的訊息，但因市議會各黨團、各黨市長參選人及各界的殷切期待，他提前宣布這項訊息，預估編列約新台幣5億元。

台南警消編制逾5000人，108年度增編繁重加給是否會壓縮到其他預算，李孟諺說，市府將會調整其他項目預算，即使台南市舉債空間還有800億元，但市府儘量以不舉債為原則。

至於警消繁重加給如何編列，李孟諺表示，將比照高雄編列的模式。

台南市警察局長黃宗仁表示，目前，台南和高雄仍是全國警消請調進入人數最多、請調離開人數最少的縣市，台南市會盡全力照顧警消。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070525

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