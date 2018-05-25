/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交

統一發票3-4月千萬獎號碼：12342126

>rss

中市身障者停車優惠 7月起增至4小時

發稿時間：2018/05/25 11:54

最新更新：2018/05/25 13:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 台中市長林佳龍25日透過臉書宣布，7月1日起，身障者專用停車證免費時數，將從現行的2小時提高到4小時，減輕身障者的負擔。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年5月25日台中市長林佳龍25日透過臉書宣布，7月1日起，身障者專用停車證免費時數，將從現行的2小時提高到4小時，減輕身障者的負擔。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年5月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市身障者停車優惠將提升，市長林佳龍今天透過臉書宣布，7月1日起，身障者專用停車證免費時數，將從現行的2小時提高到4小時，減輕身障者的負擔。

林佳龍表示，台中市這項政策落後雙北長達6年之久，桃園、高雄也已調成4小時免費，台南則是全面半價。對身障者的支持及設身處地的思維，是市府對進步台中的期待，任何政策都要持續加強，不會停滯。

「友善空間是我很重視的一塊。」林佳龍指出，過去3年來，台中的身障停車位增加到3055格，終於超過法定的2%，市府也爭取中央補助新台幣19.6億元購置無障礙公車，目前數量已達7成、1039輛。

台中市交通局長王義川表示，市府針對現有持有身心障礙者專用停車位識別證的停車優惠措施重新檢討，自7月1日起，將增加身心障礙者專用停車位識別證的停車免費時數，由原來憑證可免費停車2小時，加碼提高至4小時，希望減輕身障朋友的停車費用負擔。

交通局指出，台中市公有路邊路外汽車格目前共有9萬7429格，其中收費停車格有5萬3150格，未收費有4萬4279格，而台中市身心障礙者專用停車位識別證持有數量目前約3萬7000多張，持外縣市政府所核發身心障礙者專用停車位識別證至台中市停車，同樣享有前4小時免費的優惠。（編輯：管中維）1070525

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP