中市身障者停車優惠 7月起增至4小時

台中市長林佳龍25日透過臉書宣布，7月1日起，身障者專用停車證免費時數，將從現行的2小時提高到4小時，減輕身障者的負擔。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年5月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市身障者停車優惠將提升，市長林佳龍今天透過臉書宣布，7月1日起，身障者專用停車證免費時數，將從現行的2小時提高到4小時，減輕身障者的負擔。



林佳龍表示，台中市這項政策落後雙北長達6年之久，桃園、高雄也已調成4小時免費，台南則是全面半價。對身障者的支持及設身處地的思維，是市府對進步台中的期待，任何政策都要持續加強，不會停滯。



「友善空間是我很重視的一塊。」林佳龍指出，過去3年來，台中的身障停車位增加到3055格，終於超過法定的2%，市府也爭取中央補助新台幣19.6億元購置無障礙公車，目前數量已達7成、1039輛。



台中市交通局長王義川表示，市府針對現有持有身心障礙者專用停車位識別證的停車優惠措施重新檢討，自7月1日起，將增加身心障礙者專用停車位識別證的停車免費時數，由原來憑證可免費停車2小時，加碼提高至4小時，希望減輕身障朋友的停車費用負擔。



交通局指出，台中市公有路邊路外汽車格目前共有9萬7429格，其中收費停車格有5萬3150格，未收費有4萬4279格，而台中市身心障礙者專用停車位識別證持有數量目前約3萬7000多張，持外縣市政府所核發身心障礙者專用停車位識別證至台中市停車，同樣享有前4小時免費的優惠。（編輯：管中維）1070525