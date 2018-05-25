/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交

統一發票3-4月千萬獎號碼：12342126

>rss

哈薩克馬術表演 花博后里馬場再現風華

發稿時間：2018/05/25 12:43

最新更新：2018/05/25 13:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018台中世界花卉博覽會11月舉行，將邀請哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團帶來融合力與美的演出。（哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年5月25日2018台中世界花卉博覽會11月舉行，將邀請哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團帶來融合力與美的演出。（哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年5月25日

（中央社記者趙麗妍台中25日電）2018台中世界花卉博覽會11月舉行，將邀請哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團帶來融合力與美的演出，還有馬隊遊行、馬匹騎乘及餵食體驗等，打造充滿動靜視覺美感的「花馬樂園」。

台中市觀旅局今天發布新聞稿表示，后里馬場是台灣馬術文化發源地，藉由花博契機，重塑擁有百年歷史的馬場空間，修復古蹟及歷史建物，興建國際標準現代化馬術競技場，推展馬術運動。

花博期間，每天上午有盛大熱鬧的馬隊遊行，10名騎手騎乘裝扮華麗的馬匹，以壯盛氣勢為園區揭開一天序幕。

具有百年歷史價值的第一馬廄，將打造為寓教於樂的馬術親子教育園地，以「馬」為主題展示各式文物，還有10匹世界名種馬匹供遊客參觀。

此外，將邀請哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團，以全台首次也是唯一的「直線加速跑道」表演方式，演繹人與馬默契無間的高難度動態之美，將帶來250場次花式特技表演，每場次穿插美國西部牛仔及小丑秀。

園區內設置的8站迷你馬互動區，將由花仙子造型工作人員牽引迷你馬，與遊客互動及拍照留念，也規劃有騎乘及餵食體驗。

觀旅局表示，除了實體馬匹，園區內也將打造旋轉木馬、迷你版仿真小火車等遊具設施，結合花卉靜態美與動態活力，打造充滿動靜視覺美感的花馬樂園，呈現「百年馬場，騎馬賞花」風華。（編輯：管中維）1070525

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP