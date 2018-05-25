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柯文哲臉書貼文 雙子星案邀民眾提問監督

發稿時間：2018/05/25 15:24

最新更新：2018/05/25 15:36

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台北市長柯文哲25日在臉書貼文指出，流標5次、一度發生弊案的雙子星大樓開發案，這次重新上網招標。（圖取自柯文哲臉書www.facebook.com）台北市長柯文哲25日在臉書貼文指出，流標5次、一度發生弊案的雙子星大樓開發案，這次重新上網招標。（圖取自柯文哲臉書www.facebook.com）

（中央社記者陳妍君台北25日電）台北市長柯文哲今天在臉書貼文指出，流標5次、一度發生弊案的雙子星大樓開發案，這次重新上網招標；即日起，任何有關雙子星開發案的問題，都歡迎大家上網提問、進行監督。

台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案又被稱為「雙子星開發案」。

柯文哲貼文表示，民無信不立，政府失去人民的信任，是台灣政治的根本問題。過去政府主導的重大BOT案，幾乎每個案子都被懷疑；改善這個問題也不難，第一步就是公開透明，但公開透明不是只有在那邊呼呼口號，而是落實在實際行政之中。

柯文哲說，市府要打破過去只有投標廠商可以要求釋疑標案的規則，將這套制度落實在每位公民上。民眾只要上網提問，捷運工程局會收集題目，一個月內明確回答，讓所有國民都有提問、監督的權利。

他表示：「我相信眾人的智慧大於個人的智慧，不是和你意見不同，就是要找你麻煩。」因此，台北市政府公民參與委員會幾年下來，已經將公民參與納入上百個公共工程；這顯示只要不斷與人民對話，務實地修正，很多問題可以被解決。

柯文哲說，即日起到7月31日，雙子星案的問題歡迎民眾提問，市府會好好回答，給大家滿意的答案。

捷運局指出，雙子星案3月31日上網公告徵求投資人，將於10月1日截標，並採資格標、規格標、價格標3階段評選；預計明年一月選出最優申請人，明年3月底與最優申請人完成投資契約簽訂。

民眾可上「公共政策網路參與平台」https://goo.gl/FXPGZt，對雙子星案表達意見。（編輯：張銘坤）1070525

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