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汛期來臨前 東部地區儲糧整備

發稿時間：2018/05/25 15:44

最新更新：2018/05/25 16:05

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近年台灣常發生瞬間豪大雨造成部分地區交通中斷，農糧署備妥約92公噸公糧，無償供應宜花東三縣政府34個鄉鎮市共112處儲備點，作為儲備防救災所需。（農糧署東區分署提供）中央社記者李先鳳傳真　107年5月25日近年台灣常發生瞬間豪大雨造成部分地區交通中斷，農糧署備妥約92公噸公糧，無償供應宜花東三縣政府34個鄉鎮市共112處儲備點，作為儲備防救災所需。（農糧署東區分署提供）中央社記者李先鳳傳真　107年5月25日

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）氣候變遷，近年台灣常發生瞬間豪大雨造成部分地區交通中斷，補給困難。農糧署備妥約92公噸公糧，無償供應宜花東三縣政府34個鄉鎮市共112處儲備點，作為儲備防救災所需。

行政院農業委員會農糧署東區分署長陳啟榮今天表示，汛期來臨前，儲備92公噸白米，供應宜、花、東地區34個鄉鎮，共112處儲備點，其中宜蘭36公噸、花蓮21公噸、台東35公噸。這些儲備米以填充二氧化碳密封方式包裝，每包重量20公斤，可以防潮久存。

另有3公斤真空包裝米，輕巧攜帶方便，有效保存期限為12個月。在保存期限前一個月或汛期結束後，沒有用完的儲備糧，由縣市政府轉撥為社會救助糧，贈送給低收入家庭，兼具救災與扶助弱勢的雙重功能。

依「國內糧食救助作業要點」，每年於汛期前，由地方政府依實際需求申請天然災害儲備食米，以備颱風、豪雨等天然災害發生時，即時提供災區民眾使用。（編輯：管中維）1070525

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