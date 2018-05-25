竹市多項建設規劃佳 獲國家卓越建設獎

「2018年國家卓越建設獎」評選結果出爐，台灣3大古圳之一、新竹市隆恩圳景觀工程成功打造都市綠廊，榮獲最佳規劃設計類金質獎。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年5月25日

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）由中華民國不動產協進會舉辦的「2018年國家卓越建設獎」評選結果出爐，新竹市多項建設，包括隆恩圳、新竹公園等建設，分別獲得卓越獎、特別獎、金質獎與優質獎。



新竹市政府今天發新聞稿表示，23日接到中華民國不動產協進會通知，多項建設在不同項目獲1座卓越獎、1座特別獎、9座金質獎及1座優質獎，是竹市建設有史以來拿下最多獎項。



竹市府指出，隆恩圳是台灣三大古圳之一，約300年歷史，是灌溉城市的重要水脈，市府利用古圳水道、沿岸老樹群，分段營造高架綠地、濃密樹林、公園遊戲場，串連周邊中央公園、三民公園等，成為770公尺長的超大都市綠廊，這次「隆恩圳藍帶親水空間景觀工程」獲「最佳規劃設計類」金質獎肯定。



竹市府表示，在新竹轉運站的建設「新竹轉運站風雨走廊」以鋼折板組成形抗結構，除了具結構強度，所形成的溝槽利於雨天排水，也便於後續維護管理，且以淺黃色的棚架，企圖透過明亮色彩，帶給使用者更歡欣的感受，獲得「最佳環境文化類」特別獎。



另外，「新竹漁人碼頭風箏賽場與親子沙灘工程」拿下「最佳環境文化類」卓越獎，工程於南寮旅遊服務中心外部設置親子沙灘遊憩空間，深受親子喜愛，並整合漁港內零散閒置活動區塊，打造完整風箏活動場地，獲評審肯定。



竹市府行政處長白舒樺表示，新竹市在「2018年國家卓越建設獎」中獲頒1座卓越獎、1座特別獎、9座金質獎及1座優質獎，頒獎典禮預計於7月於台北舉行。



白舒樺說，國家卓越建設獎為社團法人中華民國不動產協進會聯合全國建築產官學界組織舉辦，為台灣年度建設的最高榮譽，得獎者也將能爭取代表台灣參加「全球卓越建設獎」。（編輯：張銘坤）1070525