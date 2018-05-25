鼓勵學子投入創作 勤益科大舉辦音樂季

國立勤益科技大學27日將舉辦「青春音樂季」活動，25日的宣傳記者會就在勤益科大吉他社演出聲中揭幕，今年共14支隊伍將透過音樂較勁，唱出自己的聲音。中央社記者趙麗妍攝 107年5月25日

（中央社記者趙麗妍台中25日電）為鼓勵學子投入原創音樂創作行列，國立勤益科技大學27日將舉辦「青春音樂季」活動，今年音樂季活動取名「時跡歹」，共有14支隊伍將透過音樂較勁，唱出自己的聲音。



「青春音樂季」活動今年邁入第10年，今天召開宣傳記者會，主辦單位表示，今年以「時跡歹」為活動命名，「時」與「十」連結，象徵10年的累積，「跡」則是一路走來的軌跡，「歹」象徵創作之路辛苦，希望年輕人不要被困境壓垮。



活動總召、文化創意系學生張子寅指出，今年共有40支隊伍報名參賽，14支隊伍入選決賽，27日下午將在勤益校園的青永館前草地進行決賽。



張子寅說，現場有大型裝置藝術提供民眾打卡上傳，希望透過青春音樂季活動，推廣原創詞曲創作，鼓勵年輕人勇於追夢。



人文創意學院預告，明年的青春音樂季將擴大舉行，校方與泰國佛統大學簽訂MOU，明年預計將有泰國學生前來參賽，成為國際性的比賽，無論對文化交流或是學生的學習都是正面的成長。（編輯：黃于）1070525