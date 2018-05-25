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關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
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台布斷交談兩岸一家親 柯文哲：維持城市交流

發稿時間：2018/05/25 18:20

最新更新：2018/05/25 18:20

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（中央社記者劉建邦、陳妍君台北25日電）布吉納法索昨天宣布跟中華民國斷交，台北市長柯文哲今天在議會備詢時被問及是否改變「兩岸一家親」說法，他重申，還是站在城市交流層面為主，不涉及政治層面。

柯文哲日前接受電台專訪，對於「兩岸一家親」論述講太快造成一些人不悅感到抱歉，後續效應發酵。

柯文哲下午赴議會市政總質詢，台灣團結聯盟市議員陳建銘質詢，布吉納法索宣布跟中華民國斷交，台灣又少一個邦交國，對於柯文哲先前提過「兩岸一家親」，以及對中國的態度，如何因應面對？

柯文哲答詢指出，不需要跟著對方起舞，只要按自己步調進行，對中國態度就是先確定戰略，再決定戰術和戰鬥。戰略部分就是「不刺激、不示弱、不動氣」。

柯文哲表示，依歐洲參訪經驗，在抵達荷蘭時當地市長願意出面招待，並找來校長和知名廠商，經了解，是因台灣廠商有在當地設廠，也意謂把「自己活得好好，別人就會注意你，若你沒實力，別人也不會管你」，就是要有自己的實力。

至於「兩岸一家親」言論，柯文哲說，還是站在一個城市交流、文化、經貿層面，並不涉及政治層面，其他就不要多管，並認為國防自主和維持經濟實力才是最根本。

柯文哲昨天在議會總質詢時，有議員質詢是否重新定義「兩岸一家親」說法。他就已表示，城市交流是要表達善意，且不涉及政治層面；「兩岸一家親」算是比較四平八穩的說法，至少可在城市間的經貿、文化交流層面表達善意，(編輯:孫承武)1070525

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