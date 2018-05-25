/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

竹市議會首例 聽障議員使用同步聽打質詢

發稿時間：2018/05/25 18:36

最新更新：2018/05/25 18:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
身為聽障者的民進黨籍新竹市議員林盈徹（前右）25日在市議會中首次向市府社會處申請免費同步聽打服務。他說，這項服務很實用，有助提升問政品質。（林盈徹提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年5月25日身為聽障者的民進黨籍新竹市議員林盈徹（前右）25日在市議會中首次向市府社會處申請免費同步聽打服務。他說，這項服務很實用，有助提升問政品質。（林盈徹提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年5月25日

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市政府社會處免費提供「同步聽打服務」，聽障者新竹市議員林盈徹，今天在新竹市議會的議場上首次申請這項服務，他表示，這項服務很實用，能讓問政品質更優質。

新竹市政府社會處免費提供「同步聽打服務」，讓聽障朋友參加相關會議、座談或訓練時同步讀到文字訊息，即時獲得完整資訊，深獲好評。

同為聽障的新竹市議員林盈徹受訪表示，過去在議會質詢時都會請官員回答時速度放慢、音量放大，但偶爾還是會聽不清楚，導致他臨場反應不佳，連帶影響質詢表現，為讓問政品質更優質，決定申請同步聽打服務，今天在新竹市議會質詢時首見。

林盈徹說，他因從小聽力受損、配戴電子耳，能理解聽障朋友在與人溝通時會遇到的困難，他肯定新竹市政府於民國105年開始推動同步聽打服務，讓聽障朋友能平等接收資訊。

他分享，注音的ㄅ跟ㄆ在聽障者耳裡較為相似，他曾將「包子」聽成「報紙」、「杯子」聽成「廢紙」，常答非所問，使用同步聽打服務後，口語內容即時轉換為文字，能精確掌握內容，希望未來也能運用在電視轉播上，讓聽障朋友也可知道議會質詢的內容。

竹市府社會處代理處長魏幸雯表示，同步聽打服務委託新竹市聲暉協會辦理，106年同步聽打服務成果共314小時、497人次，今年截至5月共118小時、213人次，今年聽打員7名，已有多名聽障朋友申請。

魏幸雯指出，聽打服務適合大量口語資訊的講座、課程、訓練等，若有需求者，可向竹市府社會處洽詢。（編輯：黃于）1070525

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP