新北春茶上市 坪林品茗野餐低碳親子遊

（中央社記者黃旭昇新北25日電）春茶上市，坪林包種茶、林口龍壽茶、三峽碧螺春是當季好茶。曾是前往宜蘭必經之地的坪林，是孕育好茶的故鄉。周邊的秘境與步道，適合伴蝶、觀魚、低碳的親子自行車輕旅行 。



坪林曾是前往宜蘭的必經之地，也是茶樹生長的最佳環境，更蘊藏豐富的茶業文化。市長朱立倫今天主持春茶上市「河岸野餐品春茗」活動記者會，號召市民到山上喝茶，體驗活動DIY、茶染DIY。



活動有專人導覽悠遊茶鄉，觀賞北台灣雲海秘境的坪林南山寺，還有觀魚金瓜寮步道、令人驚艷的白鷺鷥公寓，透過野餐活動體驗茶鄉森呼吸感受坪林之美，品嚐茶師親手泡製的坪林好茶。



包種茶是一年四季都可採收的半發酵茶，以春茶、冬茶品質最好。包種茶起源於中國福建安溪的茶商，仿武夷岩茶製法，將茶葉以兩層毛邊紙包裹成長方形的四方包，外層印上茶名及商號，取名包種茶。



清代茶商後來在現今的台北市南港大坑一帶購地種茶，引進安溪茶樹及包種茶製法，成為台灣包種茶發源地。後來擴大到文山地區的石碇、坪林、深坑、新店、木柵、景美一帶，統稱為文山包種茶。



除坪林包種茶，林口春季龍壽茶也新鮮上市，龍壽茶又稱半球型包種，外觀呈墨綠半球狀、茶湯金黃溫潤香氣十足，廣受國人喜愛。經營逾30年的茶廠負責人陳昆諒表示，地處台地的林口有起霧特性，非常適合茶樹生長。今年春茶生長期雨水豐潤、採收期氣候穩定，茶品質優良。



三峽碧螺春葉型細長，外觀呈螺旋狀，具淡淡的綠豆清香，非常獨特；碧螺春茶湯碧綠清澈、爽口回甘。三峽區長陳健民受訪表示，早期三峽是北部著名綠茶產區，因氣候涼爽、土質良好，適合茶樹生長。日治時所產龍井綠茶，曾並列為台灣10大名茶之一。



市府農業局農牧經營管理科表示，為提升茶葉生產技術，並承傳老茶區珍貴的製茶技術，每年茶產季期間與在地農會合作辦理評鑑、比賽，並為消費者安全把關。(編輯:孫承武) 1070525