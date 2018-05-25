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關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
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昨天才知布國首都是姐妹市 柯文哲坦承丟臉

發稿時間：2018/05/25 19:31

最新更新：2018/05/25 20:26

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台北市長柯文哲25日在臉書表示，台北市與布吉納法索首都瓦加杜古市，從2008年締結姐妹市以來，一直有一些交流和互動，去年世大運他們也有派代表團出賽，未來我們也會盡力維繫姐妹市關係，維持良善的互動。圖為布吉納法索民眾。（中央社檔案照片）台北市長柯文哲25日在臉書表示，台北市與布吉納法索首都瓦加杜古市，從2008年締結姐妹市以來，一直有一些交流和互動，去年世大運他們也有派代表團出賽，未來我們也會盡力維繫姐妹市關係，維持良善的互動。圖為布吉納法索民眾。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳妍君、劉建邦台北25日電）布吉納法索宣布與中華民國斷交，台北市長柯文哲今天說，這個講起來很丟臉，「我昨天才知道布吉納法索有我們的姐妹市」；既然是姐妹市，市府會想辦法維持城市外交。

柯文哲與局處首長下午到議會接受市政總質詢及答覆。民國黨籍議員徐世勳詢問柯文哲，對布吉納法索首都、台北市姐妹市瓦加杜古市的態度。

柯文哲說，「上面的事我們沒辦法處理」，但既然是姐妹市，雖然兩國斷交，市府還是會想辦法維持城市外交。

他表示，去年世大運時，瓦加杜古市也有派出代表團到台北參賽；未來如果他們再到台北，還是會好好招待。

民主進步黨籍議員李建昌則質疑，前幾任市長任內，陳水扁締結14個姐妹市，馬英九、郝龍斌各締結2個姐妹市，但到了柯文哲任內，至今只締結一個姐妹市。

李建昌說，南韓首爾、菲律賓馬尼拉、澳洲黃金海岸都是台北市姐妹市，但柯市府沒有禮尚往來，這是柯文哲過去施政的疏漏。

對此，柯文哲表示，市府過去著重於舉辦智慧城市論壇，但智慧城市是著眼於「能夠做生意的才找來」。

李建昌指出，因為台灣要與其他國家建立正式外交關係很困難，姐妹市市長又可能升上更高的政治位階，建議柯文哲未來加強與姐妹市往來。（編輯：張銘坤）1070525

台北市與瓦加杜古市

締盟日期：2008年12月4日
締盟代表：時任台北市長郝龍斌、瓦加杜古市長龔褒磊
締盟地點：台北市

資料來源：台北市政府網頁



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