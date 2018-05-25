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遭指沒把鄉親放在心裡 陳福海斥睜眼說瞎話

發稿時間：2018/05/25 20:45

最新更新：2018/05/25 20:45

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（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）金門縣長陳福海今天表示，近4年來，縣府團隊致力於以往執政者鮮少碰觸民生基礎建設，並斥資打造教育希望工程，立委楊鎮浯指他不把鄉親放在心裡，是「睜眼說瞎話」。

楊鎮浯上午在中國國民黨金門縣黨部宣布參選年底金門縣長選舉，他表示，近年幾乎每天往返台灣金門，過程中除了看到台灣內鬥與消耗，同時也看到了金門在空轉；他說，看不到金門執政者面對並解決問題，「不把鄉親放在心裡」。

陳福海晚上透過縣長辦公室發佈新聞稿表示，近4年來，縣府團隊致力於以往執政者鮮少碰觸民生基礎建設；例如道路、水、電、學校等，除了廣闢花園大道、優化城鎮景觀、提升交通安全外，更打好了10年不缺水、不缺電的基礎。

新聞稿同時表示，4年超過新台幣百億元的金湖、開瑄、中正、金鼎、安瀾、古城等國小校舍、師資、教育軟硬體方面的投資，更是前所未有。

另外，新聞稿表示，縣府還逐步解套了規劃了20年以上的水頭商港聯外1-1道路、地區產業經濟重心的金酒員工薪資調整、64和65年次役男權益、碼頭裝卸工人補償等陳年舊案。

陳福海表示，指他沒有面對並解決金門現在與未來所面臨的問題，「沒有把鄉親與人民放在心裡」，簡直就是「睜眼說瞎話」、「無的放矢」。（編輯：張銘坤）1070525

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