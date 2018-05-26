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暫別新竹棒球場 搖滾樂團輪番開唱

發稿時間：2018/05/26 10:51

最新更新：2018/05/26 10:51

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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）新竹市立棒球場預計今年底前進行拆除重建，市府今天下午舉辦暫別活動，邀兒童劇團與搖滾樂團在場內輪番演出，開放民眾免費進入，共同回憶熱血時光。

新竹市政府教育處長李芳齡受訪表示，為配合前瞻基礎建設計畫，新竹市立棒球場已向新竹市議會提報廢通過，今年底前將進行場地拆除新建。

李芳齡說，新竹棒球場已42歲，可說是個老球場，承載了許多球員、球迷的回憶，為了在拆除新建前，讓球迷與球員再見一眼棒球場，市府與中華職棒大聯盟、中華民國職棒退役聯盟聯合辦理新竹市立棒球場暫別活動，邀大家走進棒球場，共同回味過去熱血時光。

李芳齡指出，竹市棒球場暫別活動於今天下午4時至晚間8時舉行，包括有棒球小學堂、闖關體驗與兒童劇團演出，同時也請來麋先生、Boxing、Trash等搖滾樂團熱血開唱，邀請大家一起「回歸球場」。

新竹市長林智堅表示，他國、高中時期遇上全民棒球熱潮，同學們球季時每天關注賽事，棒球不僅是台灣國球，更凝聚了國人的向心力。

林智堅說，近年積極邀請中華職棒到新竹市立棒球場比賽，幾次賽事後發現棒球場設備過度老舊，草皮維護不佳、球員休息室簡陋，為了盡快帶給球迷與球員優質場地，已成功爭取前瞻計畫經費，將原地拆除重建，打造可容納1萬名觀眾的嶄新市立棒球場。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070526

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