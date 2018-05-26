水情不佳 嘉南灌區近月盜水逾400件

（中央社記者張榮祥台南26日電）台南水情不佳，實施一階限水，如今正值嘉南灌區一期稻作供灌最後階段，盜水頻傳。嘉南農田水利會統計，近月來查獲盜水逾400件，集中在鳥山頭南北2條水路沿線。



嘉南農田水利會人員告訴中央社記者，台南降雨量僅及往年平均值的一半，水情吃緊，許多非當期農作的農民，只用一條管子，在供灌水路上以虹吸法盜水，神不知鬼不覺。



灌溉面積愈大的區塊，愈容易出現盜水，盜水者多不會在現場，通常巡水人員只會看到盜水的管子，也只能把管子拿走；若是真的抓到盜水者，往往勸導，以維持地方和諧，除非盜水者態度惡劣，才會報警處理。



水利會5月1日成立夜間巡水隊，嚴防盜水，水利會人員說，截至21日，水利會查獲盜水382件，若是加上25日停供前3天，應已超過400件，但水利會都未報警。



水利會查獲農民盜水，多集中在烏山頭南北2條水路沿線，北水路從台南的麻豆灌區、新營灌區到嘉義的朴子灌區，南水路從台南麻豆灌區到新化灌區，盜水者多是非當期農作的農民，但也有少數一期稻作農民盜水，嘉義縣鹿草鄉更傳出一個晚上查獲逾30件盜水。



因應水情吃緊，水利會灌溉採「供7停7」，一期稻作供灌已接近尾聲，最後一次供灌預定6月4日結束。



嘉南灌區水源來自曾文及烏山頭兩座子母水庫，經濟部水利署南區水資源局今天水情資訊顯示，曾文水庫有效蓄水量2446萬公噸，蓄水率5.39%；烏山頭水庫有效蓄水量1341萬公噸，蓄水率17.13%。（編輯：管中維）1070526