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有什麼好神器 澎湖開拓館展百年廟宇文物

發稿時間：2018/05/26 14:28

最新更新：2018/05/26 15:44

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澎湖開拓館26日起推出「有什麼好神器－馬公市百年歷史廟宇文物精選展」，展出馬公8座廟宇珍貴文物，讓民眾認識澎湖豐富的文化底蘊。中央社　107年5月26日澎湖開拓館26日起推出「有什麼好神器－馬公市百年歷史廟宇文物精選展」，展出馬公8座廟宇珍貴文物，讓民眾認識澎湖豐富的文化底蘊。中央社　107年5月26日

（中央社澎湖縣26日電）澎湖開拓館今天起推出「有什麼好神器-馬公市百年歷史廟宇文物精選展」，展出馬公8座廟宇珍貴文物，揭示澎湖先民與宗教信仰相依偎的生活文化內涵。

「有什麼好神器」百年歷史廟宇文物精選展，今天由澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、文化局長鄭嘉薇等人揭牌。現場有踏涼傘表演，並導覽解說展出的宮廟文物。

陳光復表示，澎湖比台灣早開發400年，其中台南安平古堡的基礎大石都是從澎湖運抵的，文化局此次安排「有什麼好神器」百年歷史廟宇文物精選展，驗證先民墾拓發展與廟宇的建立有著密切的關係，藉由宮廟宗教文物，來了解澎湖發展與開拓史。

劉陳昭玲則指出，澎湖百年的宮廟眾多，各宮廟都保留有歷史重要文化資產，此次以馬公市為主，未來能擴及全縣各宮廟，同時期盼文化局能全面蒐集各宮廟古文物典藏。

「有什麼好神器」百年歷史廟宇文物精選展，今天先行選定馬公市的一新社等8座超過百年的宮廟，展出阿彌陀經手抄本、八方香爐等，都是非常珍貴的宮廟文物，讓民眾能認識澎湖豐富的文化底蘊。

澎湖開拓館開放時間為每週三至週日上午9時至12時和下午2時至5時，「有什麼好神器」百年歷史廟宇文物精選展將一直展出至8月。（編輯：管中維）1070526

澎湖開拓館推出「有什麼好神器－馬公市百年歷史廟宇文物精選展」，26日由澎湖縣長陳光復（右3）、議長劉陳昭玲（中）等人揭牌。中央社　107年5月26日澎湖開拓館推出「有什麼好神器－馬公市百年歷史廟宇文物精選展」，26日由澎湖縣長陳光復（右3）、議長劉陳昭玲（中）等人揭牌。中央社　107年5月26日
澎湖開拓館26日推出「有什麼好神器－馬公市百年歷史廟宇文物精選展」，由澎湖縣長陳光復（右）等人揭牌，揭示澎湖先民與宗教信仰相依偎的生活文化內涵。中央社　107年5月26日澎湖開拓館26日推出「有什麼好神器－馬公市百年歷史廟宇文物精選展」，由澎湖縣長陳光復（右）等人揭牌，揭示澎湖先民與宗教信仰相依偎的生活文化內涵。中央社　107年5月26日
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