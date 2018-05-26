貓頭鷹受傷躺北市街頭 民眾送派出所救援

有民眾在台北市雨聲國小附近發現一隻受傷貓頭鷹，立即護送派出所，因屬保育類動物，警方通報台北市動保處協助。動保處表示，貓頭鷹是還在學飛的領角鴞幼鳥，健康無礙。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 107年5月26日

（中央社記者劉建邦台北26日電）有民眾行經台北市雨聲國小附近，發現路旁有一隻受傷貓頭鷹，立即護送派出所，因屬保育類動物，警方通報台北市動保處。動保處說，貓頭鷹是還在學飛的領角鴞幼鳥，健康無礙。



台北市士林警分局芝山岩派出所所長王中正今天受訪表示，一名40多歲劉姓男子昨天騎車經過雨聲國小附近時，發現路旁有一隻疑似受傷的貓頭鷹，隨即找來紙箱，並把貓頭鷹送到派出所。



王中正說，紙箱內的貓頭鷹不時發抖，睜著大眼東張西望還不斷發出叫聲，並緊抓著枯枝縮在角落，因是第一次接獲民眾撿拾到保育類動物案件，為求謹慎，隨即通報台北市動物保護處。



台北市動保處動物收容組組長翁綉雯受訪時表示，接獲轉報後，評估貓頭鷹狀況，確定是保育類野生動物領角鴞，經獸醫檢查後，研判是還在學飛的幼鳥，健康狀況良好，後續交由台灣猛禽研究會照護後再野放。



至於為何平地會出現領角鴞，翁綉雯指出，近年來，政府保護野生動物成效佳以及民眾的動保意識提高，像是領角鴞等野生動物都會出現在鄰近市區的山區，呼籲民眾若發現領角鴞，應通報動保單位或告知警方，若帶回飼養將違反野生動物保育法規定。（編輯：陳怡璇/管中維）1070526



