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金融愛心嘉年華基隆場 募集180萬助弱勢

發稿時間：2018/05/26 16:00

最新更新：2018/05/26 16:22

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「2018年金融服務愛心公益嘉年華–基隆場」26日舉行，基隆市長林右昌（黑衣者）出席並代表接受由多個金融單位聯合籌募的新台幣180萬元善款，將作為基隆市社會救助金之用。前右3為金管會主委顧立雄。中央社記者王朝鈺攝　107年5月26日「2018年金融服務愛心公益嘉年華–基隆場」26日舉行，基隆市長林右昌（黑衣者）出席並代表接受由多個金融單位聯合籌募的新台幣180萬元善款，將作為基隆市社會救助金之用。前右3為金管會主委顧立雄。中央社記者王朝鈺攝　107年5月26日

（中央社記者王朝鈺基隆市26日電）「2018金融服務愛心公益嘉年華」基隆場今天在六合停車場舉行，市長林右昌代表接受由14個金融機構聯合募集共新台幣180萬元，捐贈給基隆市府社會救助金專戶。

捐贈儀式由金管會主委顧立雄見證，金融總會理事長許璋瑤代表，將180萬元及園遊會募集來的發票，分別捐贈給市府社會救助金專戶及基隆社福團體，林右昌並回贈感謝狀。

林右昌致詞表示，感謝金融總會大力支持，讓金融服務愛心嘉年華首場活動在基隆舉行。在經濟發展方面，他已向金融界報告中央對基隆重大投資及公共建設計畫，讓大家知道現在的基隆已和過去不同，會是未來最具投資潛力和發展前景的城市。

林右昌說，相信金融界會對基隆有信心，也對投資的機會更加清楚，願意把重要的投資能量放在基隆，創造多贏局面。

由基隆市政府與台灣金融服務業聯合總會共同舉辦的「2018金融服務愛心公益嘉年華」基隆場活動，以慈善公益及金融知識宣導為主，現場除安排舞台活動、趣味競賽、金融知識Q&A、公益義賣及抽獎活動外，並設有100多個各式活動攤位，吸引不少民眾駐足探詢，場面十分熱絡。（編輯：施燕飛）1070526

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