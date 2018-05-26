解決南迴地區醫療缺口 緊急醫療中心動土

台東縣大武鄉衛生所暨南迴緊急醫療照護中心26日開工動土，預計民國108年12月完工。縣長黃健庭（右2）親自執鏟動土，盼工程順利如期如質完成。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 107年5月26日

（中央社記者李先鳳台東縣26日電）南迴地區台東大武鄉民眾期盼多年的衛生所暨緊急醫療照護中心，今天動工，預計2020年開始提供醫療服務。縣長黃健庭特別向鄉親表示歉意，「抱歉，這項工程到今天才動土」。



台東南迴地區無大型醫院，病患往北往南後送，車程皆需一個半小時以上。台東縣代理衛生局長辛進祥說，2012年提報「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫」，但因都市計畫變更及用地取得等問題，遭到中央註銷。



2016年再度爭取，經多次規劃修改，行政院核定補助新台幣1億4000多萬元。其中新建「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」工程總經費1億2000萬元，其餘補助醫療設備的購置及夜間緊急醫療照護站的營運。



不料又面臨占用戶提訴訟，直到今年初才解決。因而衛生所暨緊急醫療照護中心延宕至今才動工。



辛進祥說，這座煥然一新的緊急醫療中心工程預計2019年12月竣工，2020年開始服務，為4層樓990坪的建築物，1、2樓為急診及醫療門診服務區域，3樓是行政辦公室，4樓是職員宿舍。除一般看診，也能開刀住院，加上洗腎以及復健服務，最重要的是提供24小時緊急醫療照護。



台東縣長黃健庭主持動工儀式，他說，大武地區發展比較慢，不過「後發先至」，台九線的拓寬工程計畫預定2020年春節前通車，車程將縮短30分鐘；縣府將在尚武漁港旁招商設置服務站，並積極推廣紅藜、小米等作物；還斥資2000多萬元首次舉辦南迴大地藝術節活動，希望達到地方創生，吸引年輕人返鄉。（編輯：陳怡璇／黃于）1070526



