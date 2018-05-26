布農族人祖居地 81處家屋工寮遺構現蹤

（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮縣卓溪鄉拉庫拉溪流域是布農族人狩獵游耕的祖居地，經中央研究院歷史語言研究所歷經一年調查，81處家屋及工寮遺構、600多筆耕地遺構現蹤，重現布農族人山居生活地景。



花蓮縣文化局委託中央研究院歷史語言研究所辦理「拉庫拉庫溪流域布農族佳心舊社調查研究暨GIS故事地圖建置計畫」，今天辦理成果說明會，呈現研究團隊一年來計畫執行成效，包括佳心舊社考古學系統性調查、空載光達圖資、建築遺構測繪以及GIS故事地圖等。



根據花蓮縣文化局記錄，拉庫拉庫溪流域百年前曾是東部布農族人狩獵游耕的祖居地，驃悍勇健的布農族人在18世紀翻越中央山脈東側後，百年間於廣達400多平方公里的流域內建立了大分、馬西桑、太魯納斯等12個社。



日本殖民政府於1934至1936年間將族人迫遷至海岸山脈西側，形成現今卓溪鄉各村落分布的樣貌。1981年，流域劃歸玉山國家公園東部園區，成為守護台灣黑熊與多種珍稀動植物的重要棲地。



花蓮縣文化局長陳淑美表示，中研院史語所團隊以徒步方式，以地毯式搜索的方式踏遍廣達400公頃區域，遇到布農族先人所建立的石砌遺構，即以GPS標定位置，輔以影像、文字詳加記錄。



歷經一年調查，記錄到81處家屋及工寮遺構、19處工作平台、658筆耕地遺構等，證明此一區域過去確為布農族人的生活場域。在資料呈現的部分，研究團隊以GIS故事地圖（GIS Story Map）概念，於網頁設計互動式並具故事性呈現，運用數位科技作為族群歷史記憶的載體。



更值得一提的是，田野調查過程中，中研院史語所團隊與舊社後裔相互配合，並密集訪問地方耆老，加強考古學研究在地觀點上的詮釋，讓土地與人民連結，再現歷史記憶的追尋。（編輯：陳怡璇／黃于）1070526