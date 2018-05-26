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鹿港慶端陽　龍王祭打頭陣

發稿時間：2018/05/26 16:58

最新更新：2018/05/26 16:58

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（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）「龍王祭」今天在彰化縣鹿港鎮舉行，神明率龍舟遶境祈福，再到福鹿溪為龍舟開光下水，宣告「鹿港慶端陽」正式展開，練習及賽事陸續登場，還有魯班公宴、隔岸拔河等活動。

鹿港慶端陽系列活動今天從「龍王祭」展開，彰化縣長魏明谷與來賓先到鹿港龍山寺恭請龍王起駕，再到鹿港天后宮恭迎水仙尊王，神明安座在龍舟上遊街，最後抵達福鹿溪水道為龍舟開光點睛，熱鬧的遶境及龍舟藝陣踩街吸引許多民眾圍觀。

魏明谷表示，鹿港慶端陽從今天到6月24日，重要據點布置燈飾，每週六、日安排精彩節目，除重點龍舟賽，還有恢復停辦近30年的隔岸拔河賽、拋繡球、魯班公宴、夜間燈光秀，歡迎民眾到鹿港住一晚，感受鹿港的美及風土人情，並品嚐美味小吃。

彰化縣體育會龍舟委員會主委凃淑媚說，今年龍王祭最特別重點就是要爭取列為無形文化資產，目前使用的6艘木製龍舟已服役20年，今年是最後一年，明年將更換全新龍舟；另外，今年光雕秀為影音互動式，也是與往年不同的特殊呈現作法。

鹿港慶端陽「龍王祭」為全台特有民俗儀式，以祈求國泰民安和龍舟賽事順利，龍王尊神起駕後，由14艘龍舟陪同遶境，再到天后宮迎同水仙尊王，龍舟到福鹿溪點睛後下水，進行龍舟繞江祈福儀式，接著賽前練習及龍舟賽將緊鑼密鼓展開。（編輯：管中維）1070526

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