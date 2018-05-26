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斯文里三期公辦都更經驗 柯文哲：複製到南港

發稿時間：2018/05/26 17:34

最新更新：2018/05/26 18:13

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台北市長柯文哲（左）26日下午出席「TURN UP！轉轉南港．東區門戶願景展」系列活動「轉轉南港音樂日」，並與歌手繆以欣（右）同台演唱「恰似你的溫柔」。中央社記者梁珮綺攝　107年5月26日台北市長柯文哲（左）26日下午出席「TURN UP！轉轉南港．東區門戶願景展」系列活動「轉轉南港音樂日」，並與歌手繆以欣（右）同台演唱「恰似你的溫柔」。中央社記者梁珮綺攝　107年5月26日

（中央社記者梁珮綺台北26日電）台北市長柯文哲今天說，將複製斯文里三期公辦都更經驗，在南港區至少設立8個都更辦公室，同步進行8塊區域都更，「我支援都更的談判、法律問題，頭期款我來處理。」

柯文哲下午出席東區門戶策展「南港音樂節」，並與歌手繆以欣合唱蔡琴的「恰似你的溫柔」。

他致詞時表示，以北門為中心的西區門戶計畫即將告一段落，台北市政府將把重心放在以南港車站為中心的東區門戶計畫，如台北流行音樂中心也是東區門戶計畫的一部分，投入新台幣60億元興建，並思考下一步如何帶動台灣的流行音樂產業。

「流行音樂曾經是台灣在整個東亞地區最強的項目之一，以前鳳飛飛等都會到東南亞巡迴演唱」，他說，他常在想，在歌手周杰倫後的10年內，好像台灣沒有超級巨星，近年來台流又不敵韓流，盼透過北流中心，拉動台灣的流行音樂。

此外，柯文哲說，將複製斯文里三期公辦都更經驗到南港區，「斯文里三期最近動工，表面上看起來很風光，實際上花2年半，一個團隊在那裡跟住戶說明」，至少會在南港地區設8個都更辦公室，進駐8個團隊。

柯文哲承諾都更辦公室相關花費由市府負擔，他會支援都更的談判法律等問題。（編輯：吳佳穎/黃瑞弘）1070526

台北市長柯文哲（前右2）26日下午出席「TURN UP！轉轉南港．東區門戶願景展」系列活動，並與都發局長林洲民（前右）等人一同體驗展區內的互動式裝置。中央社記者梁珮綺攝　107年5月26日台北市長柯文哲（前右2）26日下午出席「TURN UP！轉轉南港．東區門戶願景展」系列活動，並與都發局長林洲民（前右）等人一同體驗展區內的互動式裝置。中央社記者梁珮綺攝　107年5月26日
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