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千歲婚紗秀 阿公牽阿嬤走紅毯圓夢

發稿時間：2018/05/26 17:40

最新更新：2018/05/26 18:24

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新北市三重區光田里長吳勝文為填補許多長輩不曾穿婚紗走紅毯的缺憾，26日在興華公園舉辦圓夢婚紗秀，邀請多名阿公、阿嬤身穿起美麗禮服，牽著老伴的手走紅毯，場面溫馨感人。中央社記者林長順攝　107年5月26日新北市三重區光田里長吳勝文為填補許多長輩不曾穿婚紗走紅毯的缺憾，26日在興華公園舉辦圓夢婚紗秀，邀請多名阿公、阿嬤身穿起美麗禮服，牽著老伴的手走紅毯，場面溫馨感人。中央社記者林長順攝　107年5月26日

（中央社記者林長順新北26日電）三重區光田里長吳勝文為填補許多長輩不曾穿婚紗走紅毯的缺憾，今天在興華公園舉辦圓夢婚紗秀，80位阿公阿嬤身穿白紗禮服，牽著老伴的手走紅毯，畫面溫馨感人。

吳勝文表示，以前年代生活艱辛，婚紗是極度奢侈品，許多長者在物質匱乏的當時結婚無法披上婚紗，心中難免留下些許遺憾，這場婚紗秀有別於一般婚禮，「新人」是家族的大家長，在兒孫的見證下，步上幸福紅毯。

吳勝文說，這場「阿公阿嬤圓夢婚紗秀」，由弘道老人福利基金會免費提供婚紗，還有三重穀保家商時尚造型科師生擔任志工，替阿公阿嬤梳化做造型，吸引40對銀髮夫妻共襄盛舉，這些老人家在經歷人生歷練後，重溫當「新人」的喜悅，讓不少阿公阿嬤喜極而泣。

其中，93歲的陳蘇蘭育有2男1女，四代同堂，孫輩7人，曾孫11人。2個70多歲的兒子為圓母親的夢，也一起報名婚紗秀，由第一、二代擔綱主角，第四代的曾孫擔任小花童，四代同堂十多人共同見證曾祖母及祖父母的婚禮。

另外，82歲的陳鈿鍇與81歲的林麗華結婚超過50年。陳阿公說，年輕時在外打拚工作，都是妻子在家獨力照顧小孩，後來妻子身體不適坐輪椅，都由他獨自照顧，也正因為一路走來，歷經滄桑，夫妻2人更加珍重彼此。

今天陳阿公推著坐輪椅的林阿嬤進場，林阿嬤嬌羞的說：「就好像回到新婚那一天。」

另一位67歲巫姓阿嬤的子女都在國外，先生在世時嚷著要帶她再次拍婚紗，可惜未能成行，里長知道後特地商請了一位退休的李女士，陪獨居的巫老太太一圓再披婚紗走紅毯的夢，巫阿嬤高興表示：「很開心可以像年輕人一樣穿漂亮的婚紗走紅毯。」（編輯：黃于）1070526

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