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黃色小鴨作者霍夫曼 為嘉義縣打造泡泡樹蛙

發稿時間：2018/05/26 18:48

最新更新：2018/05/26 19:05

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荷蘭籍藝術創作者霍夫曼（Florentijn Hofman）曾打造「黃色小鴨」風靡全球，這次霍夫曼以諸羅樹蛙外型為發想打造「泡泡樹蛙」，26日在嘉義正式亮相。中央社記者江俊亮攝　107年5月26日荷蘭籍藝術創作者霍夫曼（Florentijn Hofman）曾打造「黃色小鴨」風靡全球，這次霍夫曼以諸羅樹蛙外型為發想打造「泡泡樹蛙」，26日在嘉義正式亮相。中央社記者江俊亮攝　107年5月26日

（中央社記者江俊亮嘉義縣26日電）嘉義縣國際地景藝術創作展今天下午發表12件作品，包括「黃色小鴨」創作者荷蘭籍藝術家霍夫曼在台處女作「泡泡樹蛙」。

嘉義縣長張花冠致詞表示，弗羅倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）以「黃色小鴨」風靡全球，他在台灣地區首件裝置藝術作品「泡泡樹蛙」，見證了嘉義縣走向文化綠洲，將永久裝置在嘉義縣政府前廣場。

霍夫曼指出，「泡泡樹蛙」創作靈感取自諸羅樹蛙外型，兩隻樹蛙吹出的泡泡，交融在一起，有「愛」的意涵。他要將這份愛心，獻給嘉義這塊土地和人民，表達他對台灣的愛。

張花冠指出，霍夫曼創作的「泡泡樹蛙」，是這次12件地景藝術作品中最大的一件，以生動、活潑技巧、3D錯視效果的手法，勾勒出嘉義縣特有的諸羅樹蛙，展現嘉義縣活躍的一面。

她說，縣府以「回．嘉」為主題的地景藝術創作展共有12件藝術作品，將永久陳列在嘉義縣政府前廣場、朴子三路與嘉168縣道轉角綠地、東勢公園、表演藝術中心等地。

張花冠表示，日本越後妻有「大地藝術祭」風靡國際，當地與嘉義縣環境背景相同，都是以農業為主，由於人口外流嚴重，在北川富朗策劃下，「大地藝術祭」逐漸翻轉越後妻有的命運，藝術帶來人潮，也帶來商機。

她說，嘉義縣有北回歸線通過，地理環境更勝越後妻有，嘉義縣有溫暖的太陽，從海邊經平原到山上，適宜的氣候成為北回歸線上最幸福的綠洲、綠寶石，這些都是Only one（唯一）。

嘉義縣文化觀光局長許有仁致詞表示，這次發表的12件藝術作品，由12名分別來自荷蘭、匈牙利、日本、中國、台灣的藝術家創作。由於嘉義縣茶產業發展歷程上，客籍人士努力甚多，因此今天的發表會，也回溯客家擂茶的人文活動，讓景、藝交疊，呈現人文多元體驗。（編輯：劉政權）1070526

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