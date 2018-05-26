中市空品過去三週優於北部 市府持續改善

台中市環保局26日發布新聞稿表示，根據行政院環保署空品測站數據顯示，台中市過去3週PM2.5平均值降至18微克，較北部多個縣市佳。中央社記者趙麗妍攝 107年5月26日

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市政府今天表示，根據行政院環保署空品測站顯示，台中市過去三週PM2.5平均值降至18微克，較北部多個縣市均達20微克以上佳，環保局表示，將持續推動各項空汙治理策略。



台中市環保局今天發布新聞稿表示，全台各縣市5月1日至23日的PM2.5平均值比較，台中PM2.5平均值降至18微克，而過去被視為空品較良好的北部地區，包括新竹縣、桃園市、台北市、新北市等縣市，PM2.5平均值均達20微克以上。



根據環保署空品監測站顯示，今年台中第1季PM2.5季平均值22.8微克，相較去年同期25.6微克大幅改善，減少約2.8微克，減幅達10.9%，是歷年同期最佳。



環保局長白智榮表示，台中市的空氣品質106年PM2.5年均值已降至20.2微克，目前距離國家空氣品質標準15微克還有關鍵5微克，今年將訂定電力業第三次加嚴標準，持續補助燃油鍋爐工廠汰換成燃氣鍋爐，從源頭改善工廠汙染排放。



同時，也將新增電動公車達到150輛，餐飲業油煙列管家數倍增至2000家，全力推動各項空汙防制策略，讓空品持續提升。（編輯：劉政權）1070526