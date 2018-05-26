金門迎城隍 陳福海楊鎮浯共扛轎

2018金門迎城隍浯島文化觀光季系列活動，重頭戲「浯島城隍遷治338週年遶境」26日登場，金門縣長陳福海（前左）和日前表態參選金門縣長的國民黨籍立委楊鎮浯（前右）一起扛著神轎，但兩人並無互動。中央社記者黃慧敏攝 107年5月26日

（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）浯島宗教文化觀光季重頭戲－金門迎城隍今天登場，遶境隊伍綿延數公里，萬頭鑽動，熱鬧滾滾。尋求連任的縣長陳福海和競爭對手立委楊鎮浯共扛輦轎，格外受到矚目。



今天是農曆4月12日，慶祝浯島邑主城隍遷治338周年，來自中國大陸、台灣及金門在地宮廟團體、藝陣湧入。信徒循傳統香路跟隨遶境，沿途鞭炮聲不絕於耳，到處鑼鼓喧天，神輿、旗輦飄揚，金城鎮熱鬧滾滾。



尋求連任的陳福海和昨天宣布參選縣長的國民黨籍立委楊鎮浯今天都參與巡安遶境，格外受到矚目。



主辦單位與金門國樂團明天下午將舉辦「愛戀金城」感恩惜福音樂會，以悠揚樂聲為熱鬧滾滾的迎城隍畫下句點。



金城鎮長石兆瑉表示，迎城隍是金門地區最大型廟會活動，不僅已成為一年一度兩岸城隍文化交流的重要民俗活動，也讓很多觀光客匯聚在金門。他感謝大家參與，共同領略閩南宗教文化之美。（編輯：黃瑞弘）1070526