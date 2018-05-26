/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

金門迎城隍 陳福海楊鎮浯共扛轎

發稿時間：2018/05/26 21:11

最新更新：2018/05/26 21:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018金門迎城隍浯島文化觀光季系列活動，重頭戲「浯島城隍遷治338週年遶境」26日登場，金門縣長陳福海（前左）和日前表態參選金門縣長的國民黨籍立委楊鎮浯（前右）一起扛著神轎，但兩人並無互動。中央社記者黃慧敏攝　107年5月26日2018金門迎城隍浯島文化觀光季系列活動，重頭戲「浯島城隍遷治338週年遶境」26日登場，金門縣長陳福海（前左）和日前表態參選金門縣長的國民黨籍立委楊鎮浯（前右）一起扛著神轎，但兩人並無互動。中央社記者黃慧敏攝　107年5月26日

（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）浯島宗教文化觀光季重頭戲－金門迎城隍今天登場，遶境隊伍綿延數公里，萬頭鑽動，熱鬧滾滾。尋求連任的縣長陳福海和競爭對手立委楊鎮浯共扛輦轎，格外受到矚目。

今天是農曆4月12日，慶祝浯島邑主城隍遷治338周年，來自中國大陸、台灣及金門在地宮廟團體、藝陣湧入。信徒循傳統香路跟隨遶境，沿途鞭炮聲不絕於耳，到處鑼鼓喧天，神輿、旗輦飄揚，金城鎮熱鬧滾滾。

尋求連任的陳福海和昨天宣布參選縣長的國民黨籍立委楊鎮浯今天都參與巡安遶境，格外受到矚目。

主辦單位與金門國樂團明天下午將舉辦「愛戀金城」感恩惜福音樂會，以悠揚樂聲為熱鬧滾滾的迎城隍畫下句點。

金城鎮長石兆瑉表示，迎城隍是金門地區最大型廟會活動，不僅已成為一年一度兩岸城隍文化交流的重要民俗活動，也讓很多觀光客匯聚在金門。他感謝大家參與，共同領略閩南宗教文化之美。（編輯：黃瑞弘）1070526

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP