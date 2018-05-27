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曾受世展會資助 簡珮瑜關懷弱勢傳承愛

發稿時間：2018/05/27 10:54

最新更新：2018/05/27 10:54

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）受台灣世界展望會「資助兒童計畫」關懷陪伴長大、自立的簡珮瑜，目前在新竹縣新豐鄉的便利商店當店長，她以現有資源幫助弱勢孩童與社區長者，用實際行動傳承曾接受過的愛。

簡珮瑜受訪表示，因父母離異，她從小跟著爺爺、奶奶生活，環境小康，9歲開始成為世展會關心照顧的孩童，讓她的生命多了來自資助人的關懷，那份從未間斷的愛支持她渡過12歲時的喪父之痛，幫助她穩定上學、成長自立。

簡珮瑜回憶起曾受資助期間，與資助人董叔叔互動的點點滴滴，她眼眶泛淚的說「差一點連畢業旅行的夢想都無法實現，是董叔叔給我往未來邁進的力量，於是我決定要當面道謝」。

簡珮瑜說，當時在世展會的協助下，邀請董叔叔餐敘，第一眼看到董叔叔時，從他眼中看到滿滿的愛，當時聊了很多，也分享自己的成長，她說「那次餐敘，讓我真真實實的感受到，原來從小渴望的愛，早就已經擁有了。」

現在的珮瑜在職場上有不錯的成就，擔任連鎖便利商店的店長，除了安頓好爺爺、奶奶的生活外，行有餘力之際，開始幫助需要幫助的人，包括帶弱勢孩童與社區長輩到店裡用餐，或體驗當一日店長，以現有資源與實際行動讓董叔叔對自己的愛，繼續傳遞下去。

台灣世界展望會西區辦事處主任廖健鈞表示，資助人的關懷，不僅為資助兒童的艱困童年注入希望，更帶給孩子支持與鼓勵，讓孩子在成長路上擁有築夢的信心與勇氣，希望有更多愛心人士投入「資助兒童計畫」，為弱勢兒童帶來生命轉變的希望。（編輯：施燕飛）1070527

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