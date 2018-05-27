許忠信發表參選宣言　讓台南經濟產業脫胎換骨

（中央社記者范正祥台北27日電）以無黨籍身分投入台南市長選舉的前台聯立委、成功大學教授許忠信今天發表參選宣言，主張透過建立在全球產業架構下的定位，讓台南的經濟產業發展脫胎換骨。



昨天在台南宣布參選的許忠信今天上午在台大校友會館召開記者會，發表「迎向世界．重返榮耀」2018台南市長參選宣言，包括凱達格蘭學校校長金恆煒、專欄作家王美琇、醫師陳永興、專欄作家楊憲宏等人到場力挺。



許忠信表示，市長的視野關係著城市的格局，市長的專業也將會是市政的軸心。他在英國劍橋大學財經法博士專攻的，以及在成功大學教授的都是與國際產經、貿易金融、智慧財產權相關的領域。他長年關注的議題也與國際產業架構相關。



他指出，台南遭逢困境的根本原因在於欠缺全球視野國際架構的經濟發展策略，被限制框架在台灣失衡的政經結構與區域發展定位下。應把台南的經濟發展策略重新建立在全球視野的國際產業架構下，才能讓台南的經濟產業發展脫胎換骨。



提及對台南未來發展的看法，許忠信主張，就製造科技業，應結合台南現有產業園區的基礎和優美的山林田園環境，打造一個可以吸引德國等歐洲國家企業進駐與工程師工作生活定居的歐洲產業園區。



他強調，充分利用台灣位居東亞海陸交界中心點的地緣優勢，吸引外國投資，將台南的經濟與全球產業架構結合，提升產業附加價值。



在農漁產業方面，許忠信主張，農漁產業應建構南北向國家間的互補產業聯盟，而不應是東西向國家間的低價競爭產業結構，爭取的外銷國家應以日本為主。



許忠信指出，就觀光文化產業而言，台南多元的歷史進展，融合了南島原民、歐、中、日、美及東南亞的文化要素，是個極具國際競爭力的東方魅力之都。此外，台南也可以發展成為日、歐冬季苦寒國家退休人士避冬長住的勝地。



談及參選市長，許忠信強調，他以無黨籍身分參選，雖然沒有政黨的資源與組織，但有信心與台南市民一起站出來，「帶這個都市重新加入全球經濟產業架構，帶這個都市重回世界歷史文化舞台，帶這個都市重返榮耀，再現風華」。（編輯：林淑媛）1070527