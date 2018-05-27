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中市南屯運動中心開幕 提升運動風氣

發稿時間：2018/05/27 11:45

最新更新：2018/05/27 11:45

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市南屯國民運動中心今天開幕，是台中第三座開幕的國民運動中心，市長林佳龍表示，希望透過國民運動中心促進市民規律運動，市府也會持續興建標準運動場館，提升運動風氣。

南屯國民運動中心館內規劃室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、桌球場、綜合球場等多元專業運動設施，並依「促進民間參與公共建設法」委託民間廠商營運管理，另考量運動中心停車空間與南屯國小停車場連通，市府也進行周邊動線、人行道及騎樓改善。

台中市政府運動局今天舉辦南屯國民運動中心開幕典禮，市長林佳龍今天也到館內參觀，了解運動設施設置情形。林佳龍致詞表示，南屯區人口越來越密集，運動中心啟用將可滿足在地運動需求，除規劃運動設施，也與附近學校合作興建停車場，提供241個汽車車位及98個機車車位。

林佳龍說，市府推動國民運動中心是以10萬以上人口的行政區作為設置標準，目前已規劃9座，海線雖然沒有超過10萬人口的行政區，但也擁有自己的生活圈，未來三井Outlet開幕後，也會帶來大量人潮，因此規劃將在清水設置第10座國民運動中心。

林佳龍表示，台中明年將舉辦東亞青年運動會，為迎接這項奧運體系賽事，市府積極興建標準運動場館，將持續努力，讓台中成為運動城市。（編輯：李亨山）1070527

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